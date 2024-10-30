快訊／萬名華嫂安心了！　劉德華宣布：演唱會明如期舉辦

記者蔡琛儀／台北報導

天王劉德華（華仔）原訂將於明天起於台北小巨蛋連唱四場，是他暌違11年在台灣舉辦的演唱會，而華仔目前也已經抵台，不過由於強颱康芮來襲，讓粉絲都相當擔憂明天的首場演唱會是否會有異動，稍早主辦單位宣布，明晚演唱會將照常舉行。

▲劉德華。（圖／台灣映藝提供）

華仔此次來台相當低調，據了解其實他昨天就已抵台，今天也按照原訂計畫到台北小巨蛋為演唱會彩排，還有許多粉絲在他下榻的飯店外等著為他加油打氣。而華仔公司今晚也在IG發文：「相聚台北，今天等你來聽。」並PO出華仔小卡在台北小巨蛋外打卡的照片。

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▲台北小巨蛋也公告劉德華演唱會照常舉行。（圖／翻攝小巨蛋官網）

粉絲之所以緊張，因台北小巨蛋是歸台北捷運公司經營，若台北市宣布明天停班停課，台北小巨蛋等捷運公司隸屬的設施，屆時也將暫停服務不開放，演唱會也會因此無法進行。不過明天風雨應該也不會太小，華嫂們出門追星還是得要注意自身安全。

超級圓頂公告全文：

《今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站》

10月31日晚上7:30pm場次將如期舉辦。

主辦單位提醒演唱會的觀眾，請務必評估及留意自身安全，前往場館時盡量搭乘大眾運輸工具、轉乘捷運至台北小巨蛋站（2號出口），請以安全為第一優先考量。

若因颱風因素無法前來的觀眾，主辦單位超級圓頂與遠大售票已協同規劃受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費)，受理時間至11月04日（週一）晚上11點59分，相關退票細節將另行在超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

我們將會持續關注颱風狀況，並進行滾動式調整，請隨時注意超級圓頂官方FB/IG公告。若有任何疑問，請於30日晚間11時前，或是31日上午11時至晚間7時，致電圓頂客服人員：

中華電信0911-814-025

遠傳電信0967-002-016

台灣大哥大0901-001-582

超級圓頂工作人員 2024.10.30