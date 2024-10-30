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48歲六月公開真實體重！一看體脂率「倍受打擊」：好想放棄不想努力了

記者潘慧中／綜合報導

六月（蔡君茹）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享心情點滴。她29日便在社群網站公開真實體重，並難得吐露煩惱，「體脂肪為什麼不能跟體重一樣瞬間變低？」

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲六月只有體重下滑。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

48歲的六月最近從48.3公斤瘦到46.5公斤，雖然體重下降，但她坦言「體脂肪居高不下」，這讓她心生想放棄的念頭，「不想努力了」，無法理解體脂率為何不能和體重同時下降。

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▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲六月無奈體脂率居高不下。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

即便有持續重訓，「我一直付出我的熱情餒」，六月依然對體脂率感到不滿，「真的倍受打擊」，但只能勉勵自己「對重訓的熱戀期可以一直維持」。

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲▼六月勉勵自己持續重訓。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

▲▼六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

至於真實的體脂率，六月希望大家不要再問，「你會怕，我難過」，心情多少有受到影響。

六月Threads全文：

好想放棄 不想努力了
體脂肪為什麼不能跟體重一樣瞬間變低
希望我對重訓的熱戀期可以一直維持
真的倍受打擊！我一直付出我的熱情餒
不要問體脂多少 你會怕 我難過

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