Andy家寧上心靈課「原因終曝光」！這群人5成員都去 尼克：變假正向

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「眾量級」家寧25日在個人頻道上傳首支影片後，被網友挖出日前參加心靈課程一事，掀起高度討論。事隔多天，團體這群人的尼克坦言，當時幾乎所有成員與家寧、Andy幾乎都有去上課，7名成員中只有他和茵聲未參加。

▲這群人幾乎每位成員都有上過心靈課程。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）



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展瑞表示他在疫情期間開始上心靈課程，是團體裡最先上的成員。至於課程名稱，他解釋每個人都不一樣，「但應該都叫三階段。」他從頭到尾都沒有被強迫上課的感覺，唯一覺得不認同的地方是太保密了，「你要去一個不知道的東西會怕啊」，就算官方理由是為了保護學員隱私。

▲展瑞揭露課程名稱。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）



▲展瑞坦承唯一覺得不認同的地方。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）



對尼克來說，他坦言成員們上過課後的改變太大了，「完全變成另外一個人」，展瑞、展榮和石頭的樣子都變了，「所以我那時候會覺得說走開！你們走開！我不想要看到這樣的你們」，他甚至覺得石頭變到「我完全不想接近他」，對方似乎被套了一件假外衣，「有點假正向。」

▲▼尼克坦言上過課的成員們都變了，石頭甚至變得讓他有點不想接近。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）



另外讓尼克感到不舒服的是，由於成員們要全心投入上課，加上陸續有不少工作人員也跟著去，因此造成本來要一起拍片卻一直請假的狀況，好不容易全員到齊，結果「你們每個人都沙啞」。

被問到家寧與Andy當初上課的原因，考量到關於私領域的關係，展瑞保守透露，「他們那時候就是有感情的議題，他們也可能想要更認識自己。」

▲展瑞保守透露Andy和家寧上心靈課程的原因。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）



展瑞透露已經認識家寧至少10年了，女方本來就是說話有點口吃、有點跳躍性思考、還會莫名傻笑的人。事件爆發後，他有聯繫對方兩次，都得到「我很好啊」的回覆，接著因為怕對方會太負擔，他就沒再打擾，但對他來說，對方始終沒變。

▲事件爆發後，家寧都跟展瑞說自己很好。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）

