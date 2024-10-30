200公分男被拍「回李多慧香閨」凌晨都沒離開！公司回應了 揭真實關係

▲本月26日早上，李多慧與身高200多公分的經紀人走出新北市的住處。（圖／本刊攝影組）



圖文／CTWANT

韓國啦啦隊女神李多慧今年5月宣布在北部定居，她曾在受訪時透露，新家距離天母球場近，附近又有許多美食店，因此被各媒體推測她應該是住在天母一帶。但時報周刊CTWANT觀察，李多慧的落腳地於新北市某區，上下班路程也不算太遠，在台灣學會騎機車後，她經常拍攝台妹騎ㄅㄨㄅㄨ的影片，影片中也可見她出沒新北市該區一帶、或是現身通往與駛離該區的道路，可見她相當熟悉這區塊的交通環境。而和她傳緋聞的200公分韓國經紀人總是會跟她一起返家或出門，2人關係昭然若揭。

10月26日早上9點21分，李多慧與身高200多公分的經紀人走出新北市的住處，經紀人將行李交給司機放上後車箱時，李多慧已經一頭鑽進保母車，隨後抵達土城區一處住商混合大樓，由兩名女子迎接後上樓。約莫1小時候，保母車開離，於中午時分又回到大樓旁，一名男子拿著裝著禮服的袋子上樓。當天要出席走鐘獎擔任頒獎嘉賓的他，看來此行是先來梳化準備。

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▲李多慧與經紀人上車準備前往土城梳化。（圖／本刊攝影組）



▲完成妝髮的李多慧換好衣服，跟著經紀人前往走鐘獎現場。（圖／本刊攝影組）



下午2點半左右，李多慧做好妝髮，身穿紫色無肩帶小洋裝，由經紀人及助理陪同搭上保母車，一路直奔台大體育館。下車時，李多慧披著黑色皮衣，經紀人身上的皮衣則拿在手上。面對等候的粉絲和媒體鏡頭，李多慧立刻進入狀態，滿臉笑容、比出手勢任人拍攝。接過工作人員給的通行證後走向場館。在入口處時，李多慧回頭露出勾人魂魄的眼神，立刻又讓現場的快門聲大作，讓粉絲們拍得無比開心。

▲到現場的李多慧被眾人簇擁，人氣超高。（圖／本刊攝影組）



▲李多慧與Joeman在走鐘獎上搭檔頒獎。（圖／讀者提供）



晚間近8點，換回自己服裝的李多慧和經紀人離開場館，兩人共乘多元計程車回到住處。8點12分，抵達後，原本總是負責行李的經紀人這回就站在路邊，而李多慧則應司機要求合影留念，李多慧拿著司機的手機掌鏡，司機開心又滿意的表情。拍好後，李多慧從後車廂拿下行李箱，走向等在門口的經紀人身邊，由經紀人持感應卡刷卡進門，於公於私都對我們的韓國啦啦隊女神十分照顧。當晚直至深夜凌晨時分，未見兩人出門。

▲結束工作後李多慧換下小禮服穿著性感輕便服裝準備離開。（圖／本刊攝影組）



▲到家前李多慧幫司機大哥拍了兩人合影，看來心情頗好。（圖／本刊攝影組）



▲經紀人手持感應卡開門入內，後方的李多慧跟著進去，至凌晨都未再出門。（圖／本刊攝影組）



李多慧曾被媒體捕捉到與200公分男共吃芒果餵食秀，也曾互動曖昧同進飯店，錄節目中先休息空檔李多慧拿出一包零食還親自餵食送入他口中，兩人深情凝望，事後澄清對方僅是經紀人，還說看到緋聞覺得很好笑，完全不認兩人有工作之外的情感關係。

關於李多慧與經紀人現在的關係，李多慧在台公關公司回應：「多慧有4個PD製作人，都為工作夥伴，多慧為該韓國公司旗下在海外發展的重點藝人，為協助多慧在台灣順利工作與溝通，因此每個行程都會有經紀團隊協助在旁，由於租屋處為同一棟大樓，所以不論是哪位PD跟隨行程，上下班都會一起行動。」

此外，李多慧經紀人被爆曾有過一段婚姻，且和空姐前妻不歡而散一事，公關表示：「感謝大家關心，但經紀人非公眾人物，還請尊重個人隱私。」但並未直接否認爆料。

▲在李多慧的騎車影片中，可以看到某些區域是她比較常出沒的。（圖／本刊攝影組）

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