台八女神被爆不倫！人夫幫許鈞鈞付房貸水電費…3年砸700萬列清單

▲許鈞鈞對賓士車愛不釋手，還合作鍍膜業配。（圖／翻攝自許鈞鈞IG）

圖文／鏡週刊

8點檔女星許鈞鈞以三立《戲說台灣》、《願望》等劇為觀眾所知，還有「最新台劇女神」封號，結果自稱是「隱形男友」的已婚人夫出面向本刊表示，曾對她猛烈追求、狂砸7百萬元霸氣照顧；2人不倫關係熱切之時，人夫更以現金付清要價266萬元的賓士A35豪車讓許鈞鈞使用。只是近期許鈞鈞日漸冷淡，遭疑另結新歡，人夫發現付出的感情（錢）討不回，翻臉要求返還賓士，雙方僵持不下，人夫更痛批許鈞鈞「感情詐騙」「無恥」，還列出這些年為她買單的清單。

雖然在已婚人夫的敘事中，自己看起來傻呼呼，不過當感情冷卻，也是計算地相當精明。本刊另外取得了人夫發給許鈞鈞父母的清單，洋洋灑灑列出這幾年他為許鈞鈞付出金錢的明細，堪稱鉅細靡遺，除了幫許鈞鈞付了房貸、水電瓦斯和管理費，連勞健保、車子過路費與保養保險費，都是由人夫買單；但感情過後卻算舊帳，也讓人開眼界。

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▲人夫傳給許鈞鈞父母的清單中，項目洋洋灑灑，幾乎許鈞鈞的食衣住行都有人買單。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

已婚人夫還給許鈞鈞每個月3萬元的生活費、以及每月1萬5千元的助理費用，另外包了10萬元當許鈞鈞的生日紅包，連節日都有另外的禮金；此外大至電腦、隔音門窗、手術費用等，小至貓咪罐頭、超商咖啡都有，可說是食衣住行育樂全包了。

人夫還把自己當成「未來女婿」，因他曾包了紅包給許鈞鈞父母，以及購置女方老家的家電用品等，算下來「不倫交往」3年期間，人夫就暈到為許鈞鈞砸下700萬元，但終究無法擄獲美人心。



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