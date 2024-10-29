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JYP養成系男偶像爆「私聯人妻粉」　遭揭約會照砲轟：違背做人底線

記者蔡宜芳／綜合報導

BOY STORY是JYP娛樂在2018年推出的大陸偶像男團，當年因為成員平均年齡才12歲，掀起不小的話題。有粉絲於29日控訴18歲成員于澤宇私下聯絡粉絲，且對方還是個有小孩的人妻，引發網友議論。

外送用▲▼JYP養成系男偶像爆「私聯人妻粉」　遭揭約會照砲轟：違背做人底線。（圖／翻攝自微博／BOYSTORY_Official）

▲BOY STORY出道時平均年齡才12歲。（圖／翻攝自微博／BOYSTORY_Official）

爆料粉絲表示，從2021年開始就經常聽聞關於于澤宇談戀愛的八卦，「我無權干涉你的個人戀愛行為，但這一次你不只是違背了一個愛豆（偶像）的基本職業素養，你是違背了一個人做人的底線。」她指出，于澤宇私下聯絡了一名粉絲，且女方已婚有小孩，于澤宇也早已經知情。

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▲▼JYP養成系男偶像爆「私聯人妻粉」　遭揭約會照砲轟：違背做人底線。（圖／翻攝自微博／BOYSTORY_于澤宇）

▲于澤宇被粉絲爆料私聯人妻粉。（圖／翻攝自微博／BOYSTORY_于澤宇）

該粉絲進一步揭露，于澤宇在七月份去杭州的所謂私人行程，其實是和人妻粉絲約會，「七夕節在羅蒙，你開直播時畏畏縮縮著急下播的樣子只能說和那天環球的你別無二致。」後來有粉絲到簽名會上詢問，于澤宇僅回說「不相信我可以不來」，對此，粉絲痛心表示：「這就是對你的相信的後果嗎？你一而再再二三無視所有人對你的警告和勸導，無論是泡泡（粉絲溝通平台）還是公開行程，只會消極對待，裝抑鬱症（憂鬱症）博取粉絲的同情。」

▲▼JYP養成系男偶像爆「私聯人妻粉」　遭揭約會照砲轟：違背做人底線。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲長文控訴。（圖／翻攝自微博）

對此，于澤宇的經紀公司暫未做出回應；不過于澤宇本人稍早現身粉絲付費溝通平台，表示「我剛上完課，先別誤會」，似乎想先安撫粉絲情緒，但目前還未給出說法。

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BOYSTORY, 于澤宇

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