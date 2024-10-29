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BBC《亞洲》台灣取景！SEVENTEEN唱主題曲　頭號粉大霈：非常榮幸！

記者蕭采薇／台北報導

全球最具指標性的自然生態紀錄片品牌「BBC Earth」，將於11月隆重推出年度旗艦鉅獻《亞洲》（Asia），這是首部聚焦「亞洲」的七集旗艦級生態環境紀實節目。不少眼尖網友發現大赤鼯鼠飛身現蹤之處正是台北市區，而氣勢磅礡的背景音樂，更與全球超人氣韓團SEVENTEEN合作。

▲BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》，SEVENTEEN主唱勝寬、DK，中文旁白李霈瑜（大霈）。（圖／BBC Earth提供）

▲SEVENTEEN主唱勝寬，為BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》獻唱主題曲。（圖／BBC Earth提供）

拍攝團隊深入前所未見的驚奇拍攝地發掘全新動物行為，並採用尖端拍攝技術呈現震撼嶄新視角，其中更移師台灣實地取景。SEVENTEEN與屢獲艾美獎作曲團隊攜手量身打造原創歌曲《See the world》，主唱DK、勝寛的美聲完美結合管弦樂聲，伴隨著令人嘆為觀止的壯闊奇觀，令觀眾期待不已。

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《亞洲》由BBC Studios自然歷史部歷時近4年拍攝完成，是BBC首部聚焦亞洲的野生動物生態系列紀錄片，從廣袤的阿拉伯沙漠到人煙罕至的印尼叢林，從寒冷的西伯利亞極地荒原到印尼的熱帶珊瑚海，節目攝製團隊翻山越嶺、克服重重難關，抵達許多過去未能涉足的祕境拍攝。

▲BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》，SEVENTEEN主唱勝寬、DK，中文旁白李霈瑜（大霈）。（圖／BBC Earth提供）

▲BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》，與韓團SEVENTEEN合作。（圖／BBC Earth提供）

包括西藏高原、戈壁沙漠和喜馬拉雅山脈等，更展現出在亞洲都市環境中活躍的多種動物生態，以最尖端的影像技術與高超的國際級說故事技巧，發掘不為人知、充滿戲劇性的野生動物故事，以及撼動人心的自然奇觀美景。本系列依舊由大衛艾登堡爵士擔任旁白，高齡98歲的他為呈現地球自然之美全心奉獻，向全球呈現環境保護及生態多樣性之重要。

▲BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》，SEVENTEEN主唱勝寬、DK，中文旁白李霈瑜（大霈）。（圖／BBC Earth提供）

▲SEVENTEEN主唱DK。（圖／BBC Earth提供）
 
《亞洲》前導預告宣傳曲與人氣席捲全球的大勢韓團SEVENTEEN合作，SEVENTEEN表示非常榮幸能夠成為《亞洲》這部新系列旗艦鉅獻的一份子，「很高興能夠透過我們的音樂傳遞出積極團結的正能量，而且能夠與傳奇人物大衛艾登堡爵士和屢獲殊榮的Bleeding Fingers一起參與這個重要項目，對我們來說是一個回歸初心的圓滿時刻。希望我們共同創作的音樂能讓觀眾更加貼近這部新系列作品。」

▲BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》，SEVENTEEN主唱勝寬、DK，中文旁白李霈瑜（大霈）。（圖／BBC Earth提供）

▲BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》，邀請李霈瑜為中文預告獻聲錄製旁白。（圖／BBC Earth提供）
 
此外，榮獲2座金鐘獎生活風格節目主持人獎的李霈瑜（大霈），這次受邀為《亞洲》中文預告獻聲錄製旁白推薦，身為BBC Earth紀錄片頭號粉絲的大霈開心分享：「之前主持潛水外景節目時，《地球脈動》（Planet Earth）系列是我很重要的教科書，BBC Earth真的幫助我非常多。」

▲BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》，SEVENTEEN主唱勝寬、DK，中文旁白李霈瑜（大霈）。（圖／BBC Earth提供）

▲大霈原本就是BBC Earth頭號粉絲。（圖／BBC Earth提供）

她接著說：「所以這次接到邀約我完全沒問酬勞就一口答應了，真的非常榮幸！而且能夠搶先看到預告超級感動，瞬間起雞皮疙瘩！」《亞洲》將於11月17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，首週連播兩集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。

 

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BBC Earth, 亞洲, SEVENTEEN, 李霈瑜, 大霈

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