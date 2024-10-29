夏于喬對罵陸小芬「根本不是演戲」　曝母女關係：像跳舞有來有往

記者蕭采薇／台北報導

入圍本屆金馬影后的夏于喬參與公益，參與導演葉天倫執導的老年憂鬱防治微電影《一起跳舞》，希望喚起年輕朋友多關心與陪伴長輩。微電影首映現場座無虛席，現場邀請來熱情的樂齡長者，有人一看到夏于喬就情不自禁叫「你好漂亮！」夏于喬驚訝的道謝突如其來的稱讚。

▲夏于喬入圍本屆金馬影后。（圖／董氏基金會提供）

觀眾看完電影後紛紛拭淚，認為影片中把照顧者的辛苦和憂鬱症長者如實呈現，陸小芬的母親演得令人心痛，和夏于喬幾場對罵的橋段真實得令人震驚。夏于喬說到演出時說「覺得沒有在演戲，跟小芬姐對戲就像跟我媽平常說話一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

主持人譚艾珍也邀請大家為夏于喬集氣，期待她下個月能夠一舉奪得金馬影后，現場觀眾掌聲不斷，夏于喬感謝大家的熱情，也希望大家能夠轉傳這支微電影給需要的朋友家人，除了看一部感人的影片，更可以知道要怎麼防治老年憂鬱症。

▲夏于喬參與公益，參與導演葉天倫執導的老年憂鬱防治微電影《一起跳舞》。（圖／董氏基金會提供）

片中飾演陪伴者角色的夏于喬分享，陪伴情緒低落的長輩，最需要的就是傾聽。她認為陪伴者都可能有不耐煩的時候，劇情中飾演母親的小芬姐不願意就醫、因服藥發生爭執的橋段，現實生活中她與媽媽也曾有相似的對話，當時媽媽在情緒低時說著喪氣話，她試著迎合媽媽、順著她的話回應「是喔、嗯」，媽媽的負面情緒反而減少了。

▲夏于喬參與公益，參與導演葉天倫執導的老年憂鬱防治微電影《一起跳舞》。（圖／董氏基金會提供）

她認為每位長輩個性不同，應用不同的方式相處，自己也在學習更好的溝通方式，建議先了解長輩為什麼會有這樣的情緒，然後耐心傾聽，找方法解決，不勉強或逼迫，當長輩不願意看醫生，抗拒吃藥時，硬碰硬會讓兩人的情緒變得更糟，不妨等到長輩心情比較好時，以較自然的方式引導。

▲現場長輩為夏于喬集氣。（圖／董氏基金會提供）

執導《一起跳舞》微電影的葉天倫表示，這部劇中母女的互動是現代多數親子關係的縮影，她們愛著彼此，卻不知如何表達，尤其當家中長輩陷入憂鬱時，更容易產生衝突和誤會。憂鬱症患者跟家屬的相處，就像跳舞一樣，需要有來有往、前進後退，照顧彼此的心情來維繫關係，才不會踩到對方的腳，讓關係變成和諧的舞蹈。