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男團選秀唱Beast、H.O.T的歌！　李洪基、羅志祥全看傻

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀《SCOOL》日前播出第四集，進行「K-POP歷史課金曲翻唱」，包括「小王嘉爾」陳柏佑、「張鈞甯愛徒」李振浩、「跨欄王子」王學駿等人所屬的「校園風」組表演H.O.T的〈We Are The Future〉，原本在中間驗收時被眾導師批評到體無完膚 最後在正式舞台表演時宛若脫胎換骨，導師李洪基大讚：「進步最多的一組。」銀赫勉勵：「有感受到你們對舞台的迫切感，以及想要傳達出努力做好的正面心態！」讓李振浩忍不住落淚。

▲▼《SCOOL》第四集 。（圖／天空娛樂提供）

▲▼陳柏佑、王學駿、李振浩等人被讚進步非常多。（圖／天空娛樂提供）

▲▼《SCOOL》第四集 。（圖／天空娛樂提供）

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而負責演繹男團 Infinite 金曲〈The Chaser(追擊者)〉饒舌部分的林擎恩及連兆緯兩人原本在中間試驗時被老師頻頻檢討要加強，不服輸的兩人在南韓隊友朴廷鎬熱心幫忙下，惡補韓文歌詞及唱腔，更利用下課時間苦練，讓婁峻碩和羅志祥都稱讚不已，林擎恩也激動落下男兒淚。

此外，本集中讓許多觀眾都印象深刻的演出，莫過於演繹二代男團BEAST神曲〈FICTION〉的組別，包括周孟潾、黃耀冬、彭义翔、鄭元昕、韓晨、林川祐、林永一等七人以默契十足又整齊劃一的精采表現搏得六位導師一致好評，李洪基觀看過程中不斷驚嘆，特別表示：「我覺得很欣慰，你們是今天表現最好的一組！」羅志祥則更以：「感覺像是在看打歌舞台般精采。」來給予最大鼓勵，還不忘稱讚大馬籍的選手彭义翔歌唱高音「好帥」，讓彭义翔笑說：「今天高音恢復了！」

▲▼《SCOOL》第四集 。（圖／天空娛樂提供）

▲翻唱〈Fiction〉的組別也被眾導師輪番大讚。（圖／天空娛樂提供）

彭义翔其實在節目剛開始錄製時喉嚨發炎，導致在入學試驗時飆高音飆不上去，在歷經治療及復健後漸漸恢復，這次終於大展高音長才；負責主vocal的周孟潾令在中間驗收時，就因為出色又投入歌曲舞蹈的優異表現被導師李洪基、崔容俊、YUJU三人誇讚，在表演賽結束後又讓李洪基稱讚：「在所有練習生中，你是最具有專業感的！」周孟潾謙虛表示：「大家在練習結束後，我自己花了很多時間獨自練習，希望能做到最好！」緊接著下一集將公布首波淘汰名單，相當刺激。

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