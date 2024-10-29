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直擊《D.P：逃兵追緝令》男星現身西門町！0偽裝被拍 2舉動超有公德心

韓星出沒西門町1／直擊具教煥零偽裝現身電影街　收拾垃圾歸位桌椅展現公德心

▲10月16日晚間，具教煥現身在台北市西門町一家精品飯店。（圖／攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

演出影集《D.P：逃兵追緝令》、《寄生獸：灰色部隊》而為台灣觀眾所熟知的韓國演員具教煥，二周前悄悄造訪寶島，時報周刊CTWANT直擊他出沒在西門町電影街，穿著一身綠色服裝，在晚間依然戴著潮牌遮陽帽，相當顯眼，據悉他此行是來拍攝電影，先前早已多次來台勘景。

10月16日晚間7點半左右，具教煥現身在台北市西門町一家精品飯店，他與數名男女工作人員坐在大廳一隅的公用桌椅區，工作人員開著電腦似乎在向他做簡報，具教煥一邊聆聽一邊整理桌上的零食包裝，把空袋放在一起，看來是個愛乾淨的人。

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韓星出沒西門町1／直擊具教煥零偽裝現身電影街　收拾垃圾歸位桌椅展現公德心

▲工作人員開著電腦做簡報，具教煥一邊聆聽一邊整理桌上的零食包裝。（圖／攝影組）

韓星出沒西門町1／直擊具教煥零偽裝現身電影街　收拾垃圾歸位桌椅展現公德心

▲在晚間依然戴著潮牌遮陽帽的具教煥，和旁人相比相當顯眼。（圖／攝影組）

過程中，具教煥總是有意無意地撥弄著耳朵後方的一小撮頭髮，臉上沒有太多表情，但是眼神看來相當專注，邊聽邊消化吸收，接著與工作人員討論。晚間8點出頭，事情討論完畢，大夥兒收拾好各自的東西，並將桌椅整理歸位，很有公德心，一行人隨後便解散離去。

早在今年6月，具教煥便漏口風要來台灣拍電影，他於劉在錫的節目《藉口GO》被問到最近去了哪裡，回答「台灣」，並且表示想在此拍電影，所以來了好幾趟，除了為電影勘景，也順道走走看看。他還說自己不太喜歡去太遠的地方，最好5個小時內就能到達，難怪願意經常來。

韓星出沒西門町1／直擊具教煥零偽裝現身電影街　收拾垃圾歸位桌椅展現公德心

▲具教煥（右）在《D.P：逃兵追緝令》與丁海寅搭檔追逃兵，演出頗受好評。（圖／Netflix提供）

韓星出沒西門町1／直擊具教煥零偽裝現身電影街　收拾垃圾歸位桌椅展現公德心

▲具教煥曾與導演女友李玉燮在台拍攝短片，他打赤膊穿梭在夜市中，相當接地氣。（圖／翻攝[2x9HD]구교환X이옥섭 YouTube）

其實具教煥並不是首次在台灣拍片，他和導演女友李玉燮曾於2019年在兩人共同經營的YouTube頻道名為「[2x9HD]具教煥X李玉燮」上傳一支1分40多秒的影片，片中他打赤膊上陣，化身攤商穿梭在夜市裡，推攤車、擦桌子、洗鍋子，還有打彈珠、吃小吃的畫面，展現台灣庶民生活，也令人好奇他的新電影會呈現什麼樣的台灣。

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