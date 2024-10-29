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SEVENTEEN預錄「超放人數」致粉絲昏倒！　求賠償被HYBE回：提證據

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN於15日在京畿道坡州的CJ ENM攝影棚錄製新歌〈Love, Money, Fame〉表演，引來眾多粉絲參加。然而現場人數卻比預期還多，導致部分觀眾身陷擁擠與推擠，並因此產生安全問題。

▲▼SEVENTEEN。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲SEVENTEEN推出新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

據韓媒《日間體育》報導，有到現場參加錄影的粉絲A某透露，當天原計劃只會有1600人參與錄影，但實際湧入1700人，造成空間過度擁擠，一些粉絲因此出現窒息感、昏厥等身體不適，部分人在中途被抬出場地。

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A某在社群平台上發文指出，現場的安全管理不當讓許多粉絲感到不滿，場地內部缺乏足夠的休息空間，離場後粉絲們只能坐或躺在柏油路上。儘管現場工作人員事後收集了受害者聯繫方式，但經紀公司並未提供後續支援，這篇文章迅速在社交平台上引發熱議。

A某表示，曾向SEVENTEEN經紀公司Pledis、HYBE及節目方反映，但僅得到「現場問題只能在現場解決」的回應。她批評HYBE、Pledis和CJ ENM忽視粉絲的安全，要求三方對事件給出正式道歉並做出改善，同時也向韓國消費者保護機構提出了投訴，並表示經紀公司要求她提供相關照片或影片才能申請進一步賠償。

▲▼SEVENTEEN。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

▲有大批粉絲參加錄影。（圖／翻攝自YouTube／Mnet K-POP）

HYBE回應稱，當天的保全和人數安排是依照電視台規定進行的，且公司與電視台在現場提供了休息區和飲品，試圖減少粉絲的不適。然而《M Countdown》方面則回應稱「對此無進一步意見」，對此事件保持沉默，粉絲對經紀公司與節目方的處理態度頗有微詞，要求三方進行更為妥善的後續處理。

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