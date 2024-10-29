愛莉莎莎、福爾思庭公開「心靈課洗腦過程」！　背後內幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

YouTube「眾量級」成員家寧最近宣布開新頻道，同時也在頻道上傳新片，許多網友看完後不只直呼超毛，甚至挖出她過往參加心靈成長課一事，掀起外界不小討論。為此，網紅愛莉莎莎和福爾思庭最近也在YouTube上傳新片，分享過往參加心靈成長課的經驗，兩人紛紛回顧自身經歷，並揭開課程中隱藏的洗腦風險。

▲▼愛莉莎莎、福爾思庭分享心靈成長課的階段。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

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愛莉莎莎解釋，她與福爾思庭因網上熱議邪教議題而拍片討論，指出這類身心靈課程多偏向心靈成長類型，並非單純的宗教或瑜伽冥想。愛莉莎莎坦言，日前受到福爾思庭在IG限動分享的貼文後，自己也決定花24000元參加第一階段課程，藉由課堂中的各種心理遊戲反思自我，但因不喜歡課程中無條件服從的環境，所以最後並未繼續參加後續階段。

福爾思庭則分享，當初是在朋友推薦下加入該課程，課程分成三階段，每階段皆需繳費，她稱參加到第三階段後明顯感到被洗腦的現象。她提到，課程初期她從中獲得自我反省的啟發，但到第二階段時氛圍開始轉變，授課老師甚至透過責罵、踹椅等方式，讓學員感到被拯救的心理，藉此逐步建立學員對老師的依賴。

▲▼愛莉莎莎、福爾思庭分享心靈成長課的階段。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

福爾思庭還提到，第三階段學員開始被要求拉人加入，她表示，「每周每組至少要有一人進來才算成功」，未成功則被認為人際關係不佳，甚至有人還會借錢參加課程。福爾思庭透露，自己也曾為此借出20多萬元給同學，同時也回憶自己參加完三階段後，獲得當助教的機會。然而，在甄選過程中，她發現不少助教人選自身狀態糟糕。她曾向老師提出質疑，但是質疑卻遭老師打壓，隨後還被要求協助達成指定的「KPI」，即拉人指標，這讓她感到心靈課程隱含直銷模式的疑慮。

最終，福爾思庭和愛莉莎莎針對身心靈課程的參加方式提出建議，她們認為認識自我可以透過書籍、影片或專業諮商等方式達成，並提醒大家，若課程需繳納大量費用，應謹慎評估，同時也總結指出，並非只要是身心靈課程都是不好的，而是應該在選擇相關課程時仔細評估，避免淪為被利用的工具。