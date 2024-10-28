演唱會當天逝…周杰倫幫離世歌迷圓夢！　遺孀淚謝：彌補了遺憾

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫《嘉年華2024》巡迴演唱會來到馬來西亞，26日登台開唱，然而有一位歌迷在當天不幸驟逝，其遺孀發文請求歌迷可以幫忙點歌〈我是如此相信〉，網上掀起轉發潮。而他27日在IG放了所點的歌，遺孀特地留言感謝「這首歌讓我紀念他的存在」。

▲歌迷演唱會當天驟逝，周杰倫IG放歌〈我是如此相信〉幫圓夢。（圖／翻攝自IG）

周杰倫27日用馬來文與英文發IG「Terima kasih Malaysia.See you next time（謝謝馬來西亞，下次再見）」，IG貼文放了歌曲〈我是如此相信〉。遺孀在該則貼文下留言：「真的謝謝周杰倫彌補了我丈夫因離世不能去看演唱會的遺憾（我相信他也聽到了），謝謝你們各位的分享～我丈夫真的很喜歡周杰倫～〈我是如此相信〉這首歌能讓我紀念他的存在～這首是我們結婚時的開場曲也是紀念我和他的歌曲，感謝他出現在我生命裡～我會慢慢走出來……」。

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▲遺孀IG留言感謝。（圖／翻攝自IG）

而根據網友轉發的訃聞，逝世的歌迷享年34歲，原本很期待26日參加周杰倫演唱會，卻在當天早上離世，最大的遺憾是不能去演唱會。

周杰倫在武吉加里爾國家體育場開唱，現場共6萬歌迷，入場創下紀錄。大馬網友紛紛留言感謝「我是如此相信，杰倫哥，謝謝你的用心演出！希望以後我們馬來西亞歌迷也能買到前排的票」。