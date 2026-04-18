何美被闖空門偷護照　下一秒到國外炸開比基尼

記者葉文正／台北報導

何美之前與羅志祥主持中天《綜藝OK啦》因故被換成林襄，但獲得羅志祥力挺，不過拋開這些不如意，和美竟然被閨密偷護照，接著莫名其妙在越南玩了四天三夜，還大秀好身材，開心慶祝33歲生日。

▲何美開心在國外慶生。（圖／翻攝臉書）

何美提到，今年的生日真的很特別，「第一次被摯友闖空門偷護照訂機票，幸福得莫名其妙在越南chill了四天三夜，原本沒打算聚會，最後一刻還是邀請好友們一起吃飯。」

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▲何美與好友開心慶生。（圖／翻攝臉書）

她也提到友好「是發生，在工作完腳好累的時候收到Dior運動鞋帥爆！！！工作被慶生獲得蛋糕和皇冠背袋直接帶去晚餐，而且是摯友的浪漫生日晚餐，變成大學生的小劇場慶生會，也有來自舊金山的攝影師夫妻的愛，我不喝酒但為了愛人可以去酒吧！」過了充實又美好的33歲生日。

▲收到花好開心。（圖／翻攝臉書）

而之前羅志祥和何美主持中天《綜藝OK啦》滿3個月，但被傳出因為何美表現不佳，常常接不上話，因此改由林襄取代，而中天也證實之後將會嘗試不同的組合搭配，認了何美出局，羅志祥則在臉書發文力挺何美，認為何美並沒有報導說的那麼差，至於節目安排，他們也都尊重製作單位的決定。但何美開心慶生，應是已過了那段不愉快的換角風波。

▲何美經常健身擁有好身材。（圖／翻攝臉書）