王齊麟慶兒滿月曬全家福！　親吐當爸心聲：一不留神你就長大了

記者王靖淳／綜合報導

羽球雙打奧運金牌選手王齊麟和陳詩媛（十元）去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴，並於上個月20日平安生下兒子。平時會透過社群記錄生活的他，今（18）日發文曬出一家三口合照，分享當爸30天的真實心聲，「總覺得時間真的過的非常快，稍一不留神你就長大了。」

▲王齊麟PO一家三口合照。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

王齊麟在文中感嘆時間飛逝，看著兒子從剛出生時那小小隻的樣子，轉眼間已經變成白白胖胖的模樣，讓他內心充滿驚奇與感動，「嗨兒子，歡迎你來到這個世界30天囉。」他坦言，看著兒子每天的變化，總覺得稍一不留神，就會錯過成長瞬間，明明才過了一個月，竟然就已經開始產生懷念與感慨的情緒。

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王齊麟認為，陪伴真的非常重要，他在文中對兒子感性喊話，表示在日後忙碌的比賽與訓練之餘，會努力擠出時間好好陪著他成長，希望能與兒子一起長大。對於兒子的未來，王齊麟僅希望孩子能健康、平安且快樂，「在一個有愛的環境中成長就好。」

王齊麟也分享身分轉換後的心情轉折，他笑說當了爸爸以後，每次看到寶貝兒子，總會發自內心且「用滿滿的愛叫著兒子」。他才猛然驚覺，原來過去父母對孩子的每聲叫喚，背後都蘊含著如此深沉的愛，「這可能是要自己成為了父母後，才能親身體會到的感覺，除了珍惜跟兒子的相處，也更珍惜和自己家人互動的時光。」