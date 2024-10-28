走鐘獎超時是Set的！歐耶老師2度發聲…出門口罩遮臉：不爭氣的我

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber歐耶老師在第6屆走鐘獎擔任串場嘉賓，但因一講20分鐘導致典禮超時，被工作人員架走，現場提詞機還寫上「滾」，也引發網友批評。他繼昨日（27）發文「看起來真的是搞砸了，一大堆朋友都叫我別看留言」，28日發長文透露坦言超時其實是Set的。

▲歐耶老師2度發聲。（圖／翻攝自IG）

歐耶老師以「我知道，但我還做不到」為題發聲，「昨天讓自己好好休息，不去看走鐘相關新聞以及網路上的不滿留言，但很多事我還是知道的」。他承認當天的脫口秀演出並未如預期達到效果，「我知道大家聽完後非常不喜歡，我浪費了大家20分鐘（體感上的痛苦肯定遠超過20）。」此外，他坦言「我知道，有些人沒發現超時其實是set的，我知道，有些人發現是set的就更火大了（原來這些爛東西都你排練好的）」。

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作為一位現場喜劇演員、哈哈哈哈獎得主和幽默老師，歐耶老師深感歉意，「我讓期待笑點的觀眾失望了，我讓被點到的創作者尷尬了，也讓主辦單位無端受壓力了。」他坦言表演效果「糟透了」，並承諾未來會再努力、調整方法，同時表示「若是風格不合適，我則會堅持做自己」。

歐耶老師最後表示自己「知道創作者未必要為作品道歉，也無法滿足每個人的期待」，並坦言這次表演「很差，但從沒打算傷人」。他表示今天是難熬的一天，儘管出門搭高鐵已經無須戴口罩，他還是不爭氣戴口罩遮臉，希望觀眾給予他一些時間來面對與改善，雖然知道要紓解壓力、勇於面對，「這些我都知道，但目前我還做不到」。

網友紛紛留言為歐耶老師打氣「真的只是不合適走鐘獎這個場合而已！歐耶老師的影片給在低潮的我很多幽默又溫暖的力量，別忘記 厚厚哈哈哈」、「老師辛苦了！人都不是完美的，每個時刻相信都已經是做了當下最好的選擇，老師一直以來都帶給我們的歡笑都不會因為這樣而被抹滅！歐耶老師加油加油」、「下次換別的方式表演就好，舒壓課程不是說了？ 這個方法不行，總會有其他方法可以」、「就算是再厲害的三分球神射手總是有沒投進的時候，不管如何還是很謝謝歐耶老師帶來那段演出」。

【 我知道 但我還做不到 】

雖然昨天讓自己好好休息，好好陪伴家人，不去看走鐘相關新聞以及網路上各種不滿的留言與*關心*私訊

但，很多事我還是知道的

上週六走鐘獎的脫口秀演出

我知道 大家聽完後非常不喜歡

我知道 我浪費了大家20分鐘

（體感上的痛苦肯定遠超過20）

我知道 有些人沒發現超時其實是set的

我知道 有些人發現是set的就更火大了

（原來這些爛東西都你排練好的）

我知道 我讓期待笑點的觀眾失望了

我知道 我讓被點到的創作者尷尬了

我知道 我讓主辦單位無端受壓力了

我知道 這個表演以效果而言糟透了

身為現場喜劇演員、上一屆哈哈哈哈獎得主、教幽默的老師

我深感慚愧 沒有做出一個好的示範，反成了最佳的負面範例

我也知道

是我的能力不足 我會再努力

是我的方法不對 我會再調整

而若是我的風格不合適

我則會堅持做自己 #不放棄

否則 我在台上想對創作者說的就真的一點意義也沒有了

然而

我知道 創作者未必要為作品大家不喜歡道歉

我知道 我們本來就不可能滿足每個人的期待

我知道 我這次的演出很差但從沒有打算傷人

我知道 一定會有很多人討厭我但也有人懂我

我知道 其實很多人根本不知道發生了什麼事

我知道 今天是最難熬的一天因為要開始面對

我知道 下一場公開演講就在待會兒我得振作

我知道 疫情已經解封搭高鐵不用非要戴口罩

我知道 剛剛跟我四目交會的可能對我沒惡意

但 不爭氣的我

還是 默默的戴起了口罩

如果可以 請再給我一點時間

要選擇情緒、要紓解壓力

要照顧自己、要面對事實

要勇於承擔、要堅持到底

要繼續努力帶給大家歡樂

這些我都知道

但目前我還做不到

謝謝各位的私訊與建議

今起將會一一面對回應