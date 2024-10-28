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學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！被誘服藥催眠過程　孫生嚇壞

記者田暐瑋／綜合報導

網紅家寧近期行為怪異引起熱議，有人猜測是因為上心靈課程受到影響，曾是同校校友的孫生也表示相當擔心。孫生留言底下出現一位曾上過同樣課程的網友分享上課心得，並解釋家寧為何會將頻道取為「秘月期」的原因，「進去每個人都會給一個心靈暗號，跟分配到一個儀器還有藥物。」讓孫生聽了毛骨悚然。

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

▲家寧在影片中的狀態讓網友很毛。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

在孫生的發文留言區，一名網友透露2年前參加同樣的心靈課程，剛參加課程的人會獲得一個心靈暗號，該網友的暗號是「培尼秋HoHo」，接著會分配到一個儀器和藥物，老師就會開始進行催眠，學員在指引下服用藥物，配合音樂和暗示達到老師要求的境界。

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▲學員解密心靈課程內幕。（圖／翻攝自Threads）

▲學員解密心靈課程內幕。（圖／翻攝自Threads）

網友表示，家寧的頻道名稱「秘月期POPOO」應該就是心靈暗號，進一步解釋：「秘=Me(我，自己）月=天數的變化（時間的流逝）期=變化成完整人類的過程，簡單來說，家寧應該是正在進化成教宗幹部或者指導老師要他變成期許的『完整人類』。」

▲▼家寧。

▲家寧。（圖／翻攝自家寧IG）

該網友提醒大家，每個老師給予的暗號和自己的感悟都會有所不同，他也分享當時的恐怖遭遇，最後一年要進化完成指派任務，會分成10個流程，像是吃掉指定食物、告訴自己做得到、跟不認識的人告白等等，到第7步就會開始偏離道德界線，「但由於前面已經都做了，就不自覺跟著做下去，我記得第10個任務，他要我牽著我認為最好的朋友的手，想像自己有翅膀，從家裏樓頂飛下去，我做到9的時候就沒有意識了。」

▲學員解密心靈課程內幕。（圖／翻攝自Threads）

▲學員解密心靈課程內幕。（圖／翻攝自Threads）

▲學員解密心靈課程內幕。（圖／翻攝自Threads）

不只如此，原PO透露當時朋友試圖阻止他的這些行為，「流了很多血然後嘶吼，我有印象時是被注射鎮定劑，醒來人在身心科的治療病房，後來醫院給我注射大量排毒針，跟類固醇我才漸漸知道自己在幹麼。」孫生看了也直呼：「聽起來好恐怖。」

▲▼孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生很擔心家寧。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

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