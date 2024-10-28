YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

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YTR陽哥認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！3天就被趕走　揭密超毛課程內幕

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber 家寧近日開設新頻道「秘月期POPOO」，觀眾看完後直呼「超毛」，被質疑是參加心靈課程才受到影響，孫生也相當憂心。網紅導演YTR「陽哥Younger」表示，今年也因為家寧介紹參加了同課程，但上了3天就被趕出來，揭密該課程的上課內幕。

▲YTR陽哥透露曾被家寧介紹上心靈課程。（圖／翻攝自陽哥IG、Threads）

▲YTR陽哥透露曾被家寧介紹上心靈課程。（圖／翻攝自陽哥IG、家寧YT）

陽哥Younger曾是網紅小哥哥艾里的導演，現如今獨立創作頻道，28日他發文表示今年因為家寧介紹，也去上了心靈課程，花了6萬多學費，卻只上了3天就被趕出教室，對於課程被形容像是邪教，他抱持不同看法：「在我看來心靈課程比較像直銷，任何業務類別的人都應該去上一下。」

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▲YTR陽哥透露曾被家寧介紹上心靈課程。（圖／翻攝自陽哥IG、Threads）

▲YTR陽哥透露曾被家寧介紹上心靈課程。（圖／翻攝自陽哥Threads）

至於課程內容到底在上什麼？陽哥透露：「主要就是會挖你從小到大遇到的創傷，在課程上跟大家分享，老師會一直否定你告訴你有多不好，最後再要你變成積極向上的人。」有網友聽了發毛，「認真覺得超可怕」、「這種課程真的很直銷」。

▲YTR陽哥透露曾被家寧介紹上心靈課程。（圖／翻攝自陽哥IG、Threads）

▲YTR陽哥（左二）曾是小哥哥艾里的導演。（圖／翻攝自陽哥IG）

孫生日前也透露，在走鐘獎典禮時與家寧正好並肩而坐，卻發現對方的表情和行為變得十分詭異，「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的。我清楚那個不是在做效果，沒有鏡頭拍呀。」這些不尋常的舉動讓孫生感到害怕，他形容這情景如同「恐怖片中被鬼附身的場景」，並坦言：「我是認真有點嚇到，很擔心家寧。」

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