孫生爆料家寧「走鐘獎像被鬼附身」！　見她露詭笑狂碎唸：我很擔心

記者王靖淳／綜合報導

情侶YouTuber「眾量級」Andy、家寧昨（26）日公開證實分手，消息曝光後被部分網友挖出，女方日前參加心靈課程一事，掀起不小討論。為此，網紅反骨男孩成員孫生也對此事表達看法，同時也透露，昨天走鐘獎時發現家寧會一直露出詭異的笑，然後會自己一直碎唸，「很像恐怖片當中被鬼附身的感覺，我是認真有點嚇到，很擔心。」

▲孫生（圖左）透露家寧是他高中學妹。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



孫生表示家寧是他就讀華岡藝校時的學妹，同時也透露，自己對方最近異常行為的驚訝與擔心。孫生提到，雖然平時與家寧無太多交集，但每次見面兩人總是聊得很開心。他形容家寧一向活潑開朗、個性討喜，不過當他昨（26）日在走鐘獎典禮上與她再度相聚時，卻察覺到家寧的行為異常。

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▲孫生透露走鐘獎時坐在家寧附近。（圖／翻攝自YouTube／走鐘獎頒獎典禮）

孫生透露，在典禮期間，他與家寧正好並肩而坐，不過卻發現對方的表情和行為變得十分詭異，「她會一直露出很詭異的笑，然後眼神跟表情超奇怪，然後會自己一直傻笑跟嘴巴一直碎動，很像在唸什麼似的。我清楚那個不是在做效果，沒有鏡頭拍呀。」這些不尋常的舉動讓孫生感到害怕，他形容這情景如同「恐怖片中被鬼附身的場景」，並坦言自己真的有點嚇到。

▲孫生發文坦言擔心家寧。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

孫生進一步表示，他聽說家寧最近參加了一個心靈課程，據他了解，許多參加完此類課程的人，都會發生顯著的性格改變。不過他也強調，每個人要上什麼課，都是每個人的自由，但他依然忍不住為家寧的改變感到擔憂，並在文末表達對對方的真心關切，「我是認真有點嚇到，很擔心家寧。」