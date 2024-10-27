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演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「國民婆婆」金守美25日因高血糖急症猝逝，享壽75歲。她的兒媳是知名女星徐孝琳，婆媳倆關係親密，自金守美離世之後，徐孝琳便一直守在靈堂前，曾被媒體捕獲憔悴的神情，27日上午出殯儀式，她終於現身於人前，哭到緊握著欄杆，崩潰喊著「媽媽不要走」，令人不捨。

▲▼ 演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯（圖／翻攝自PICKCON YouTube）

▲▼「國民婆婆」金守美出殯，演藝圈兒子們到齊。（圖／翻攝自PICKCON、KBS YouTube）

▲▼「國民婆婆」金守美出殯，演藝圈兒子們到齊。（圖／翻攝自PICKCON、KBS YouTube） 

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徐孝琳2019年嫁給金守美兒子鄭明浩，婆媳倆曾一起在《超人回來了》亮相，婆婆對她照顧有加，為了不打擾到兒子一家人，金守美很少出現在兒子家，連徐孝琳都直呼：「因為婆婆太少來了，讓我很難過，我也想要跟婆婆一起玩。」

金守美自己本身工作也忙錄，而她也體恤同為演員職業的兒媳徐孝琳，甚至連年節都很少過，徐孝琳曾透露：「我連祖先祭祀的節日都不用，媽媽（金守美）比我忙很多，就跟我說不用到家裡也可以。」金守美想法開明，性格瀟灑，婆媳倆的相處模式經常引起討論。

▲▼ 演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯（圖／翻攝自PICKCON YouTube）

▲▼ 演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯（圖／翻攝自PICKCON YouTube）

▲▼ 演藝圈「兒子們到齊」！徐孝琳送走婆婆金守美　出殯痛哭：媽不要走⋯（圖／翻攝自PICKCON YouTube）

▲徐孝琳與金守美感情深厚，出殯當日放聲大哭。（圖／翻攝自PICKCON YouTube）

金守美猝逝，徐孝琳並未對外發聲，但其實3天以來都守在靈堂陪著婆婆，27日上午出殯，她哭到眼睛紅腫，看到親友抬出婆婆的靈柩，她最終放聲大哭，邊喊著「媽媽不要走」、「離開時受了這麼多苦，媽媽對不起」，場面哀戚。

金守美27日上午11點出殯，她生前廣結善緣，演藝圈有許多演員、諧星視她如母，當「兒子們」鄭埻夏、尹正秀、張東民為她抬棺，送媽媽最後一程。

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