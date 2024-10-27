剛爆醫院疏失！MIRROR癱瘓舞者現況…意外前「高月收」事業打擊大

記者陳芊秀／綜合報導

香港舞者阿Mo（李啟言）2020年在男團MIRROR演唱會發生意外，導致頸椎爆裂，四肢癱瘓2年，在接受創新療法手術後，手腳得以輕微擺動。而他日前被女友爆出醫院照護疏失，導致從高處落下，牧師父親李盛林最新的代禱信則沒有談論此事，而是提及接受針灸治療，四肢感覺增強了。

▲阿Mo日前被女友爆出醫院照護疏失，爸爸最新代禱信揭現況。（圖／翻攝自臉書／羅乃萱）

據李盛林牧師第118代禱信，阿Mo在面對每日治療的挑戰中，展現出驚人的毅力和進步，日常治療分為上下肢兩部分，每天至少投入5小時。儘管夜間無法一覺到天亮，需要1小時調整姿勢以避免壓瘡和痙攣，他仍然全力以赴。

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值得注意的是，阿Mo在最近兩個月嘗試針灸治療，在停止對脊椎神經的刺激下，用針刺穴位在二頭肌和三頭肌的位置上，肌肉出現了很輕微的反應，對針刺的感覺比以往更為明顯。牧師爸爸指出，這是創新幹細胞治療的成果之一，這種感覺的增強不僅限於四肢，未來期待內臟器官的反應也能逐漸恢復。

根據港媒報導，阿Mo在發生意外前，平均月收入將近7萬港幣（約台幣28.8萬元），事業正穩步向上之際，卻面臨重大打擊。當時醫學對於脊椎創傷沒有臨床可行的治療方法，如今雖然有創新治療方向，仍要看人對治療是否有正面的反應，大眾也持續為阿Mo集氣。

▲阿Mo舞藝精湛，發生意外前月收入近7萬港幣（約台幣28.8萬元）。（圖／翻攝自臉書）