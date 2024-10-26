走鐘獎／薔薔僅用玫瑰遮蔽　性感深V美胸全都露

記者葉文正／台北報導

薔薔今天以玫瑰金爆乳露背禮服現身走鐘獎，她整年辛苦到世界各地拍片，並坦承男性伴遊也會幫她買單，而且世界各地拍片，也會比較省吃儉用，都是搭經濟艙，才能拍出很多作品。

▲薔薔撐傘騎車性感登場。（圖／記者葉文正攝）

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薔薔說就住台大附近，所以騎腳踏車撐傘過來，今天也沒有防護措施，但是進場時大喊不要拍我內褲，深怕自己走光。

▲薔薔性感造型。（圖／記者葉文正攝）

薔薔說自己全世界到處飛，可以行萬里路，也可以接觸到不同的人，入圍的只有她一個女生，有得獎也ＯＫ，算撿到，反正我像花蝴蝶般，遊戲人間，男人不知道有多少，想約就約，現在女性就是這樣，有自由選擇的權利，有很多人可以伴遊。喜歡大方的男生。

▲薔薔各地旅遊。（圖／記者葉文正攝）

而且她整個團隊都是搭經濟艙，大家省吃儉用，今年薔薔入圍可以色色獎、年度個人創作者獎2項目大獎，被問到得獎感想，她說非常開心但完全沒準備得獎感言，萬一沒得就算了，沒有得失心，有得就依當下感想發揮，她說年度創作者部分，其他入圍者都是男生，因此覺得自己搞不好會得獎，「我們女生就是靠美色」。

▲薔薔坦承有伴遊。（圖／記者葉文正攝）

薔薔說她在世界各地都有很多玩伴，多到數不清，有時也會請伴遊對象幫忙買單，因此頻道也節省了不少開支，她說：「我世界各地都有玩伴可以COVER掉很多，也很感謝很多女生粉絲貢獻不同男生給我」。

她也被問，是否跟伴遊有身體交流？她說「你管我！有或者沒有都可以，只要帥的跟大方的我都可以」，對於各種對象之要求也是葷腥不忌，但她強調本身很吃苦耐勞，團隊出國都搭經濟艙也自己煮東西，以便節省開銷，當然伴遊也是很重要一環，會幫忙買單。