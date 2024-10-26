獨家／Ozone首登金鐘「搏命演出」內幕曝光！　他認：痛哭半小時

記者蔡琛儀／專訪

剛推出新專輯《New Moon》的人氣男團Ozone上週出席節目類金鐘獎頒獎典禮擔任開場演出，與競技啦啦隊「MONSTER」合作，子翔、文廷更挑戰高難度的空中拋接，搏命演出讓觀眾都看傻。Ozone近日接受專訪，也談到這段5分鐘的表演背後，其實藏著無數淚水，但也有超多搞笑內幕。

▲▼ Ozone談上週金鐘獎表演內幕。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards））

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文廷透露，當初收到訊息說要跟啦啦隊合作，「我姑姑還以為我是要跟職棒的啦啦隊一起。」慘被團員集體吐槽：「最好是」、「是你以為吧」、「不要拖姑姑下水。」文廷也說，他們不是只擺啦啦隊的動作，是來真的，因此第一次去就練後空翻，很快就把所有動作都練習完，第二次去進度就被大幅往前拉，總共才和啦啦隊練習四次就正式上場。

文廷還爆料，子翔第二次練習時還突然崩潰當場痛哭，子翔坦言自己大概哭了半個小時，足足花了1.5個小時平復心情：「我比在小巨蛋時哭得還慘，這是我們接觸過的項目中壓力最大的，那天可能我自己也水逆，因為隔天我就做得非常好。」祖安和煥鈞笑說，當時收到崩潰中的子翔在群組中傳訊息說自己不想做了，叫大家安慰他，佳辰說：「我們那時躺著看到，就面無表情回他安慰訊息。」結果隔天大家集體收到子翔傳自己練習成功的影片，還自賣自誇：「看我跳得多好。」讓大家傻眼。

▲▼ Ozone六名團員訪問過程不斷笑鬧，相當逗趣。（圖／記者黃克翔攝）

正式上台那天，子翔一度緊張到頻頻乾嘔，直喊：「我好想吐喔！」結果佳辰聽了竟回：「你去查乾嘔的聲音，就會吐出來了。」面對文廷的緊張，佳辰也無厘頭安慰他：「不要緊張，就算沒有準備好，現在也來不及了。」好在最後演出順利完成，子翔說還收到昔日《原子少年》導師坤達的訊息，「他說有看到我，本來很擔心我，但還好看到表演很成功。」讓他覺得很感動。

至於是否想再挑戰競技啦啦隊？子翔馬上說：「不要！」被團員笑說回答得太快，才改成官腔式回應：「目前沒有這樣安排。」團員還七嘴八舌說下次演唱會表演特技可以改成吞劍、吞拳頭，相當搞笑。而他們明天將在遠百信義A13北面廣場舉辦簽唱會，是睽違已久的戶外公開活動，讓6個男孩都非常期待，也很感謝粉絲一直以來的大力支持。

▲ Ozone明天將在台北舉辦久違的簽唱會。（圖／記者黃克翔攝）