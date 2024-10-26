ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／Ozone首登金鐘「搏命演出」內幕曝光！　他認：痛哭半小時

記者蔡琛儀／專訪

剛推出新專輯《New Moon》的人氣男團Ozone上週出席節目類金鐘獎頒獎典禮擔任開場演出，與競技啦啦隊「MONSTER」合作，子翔、文廷更挑戰高難度的空中拋接，搏命演出讓觀眾都看傻。Ozone近日接受專訪，也談到這段5分鐘的表演背後，其實藏著無數淚水，但也有超多搞笑內幕。

▲▼ Ozone專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Ozone談上週金鐘獎表演內幕。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards））

▲▼第59屆金鐘獎，節目類典禮表演，Ozone、Monster《夢想製造機》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

[廣告]請繼續往下閱讀...

文廷透露，當初收到訊息說要跟啦啦隊合作，「我姑姑還以為我是要跟職棒的啦啦隊一起。」慘被團員集體吐槽：「最好是」、「是你以為吧」、「不要拖姑姑下水。」文廷也說，他們不是只擺啦啦隊的動作，是來真的，因此第一次去就練後空翻，很快就把所有動作都練習完，第二次去進度就被大幅往前拉，總共才和啦啦隊練習四次就正式上場。

文廷還爆料，子翔第二次練習時還突然崩潰當場痛哭，子翔坦言自己大概哭了半個小時，足足花了1.5個小時平復心情：「我比在小巨蛋時哭得還慘，這是我們接觸過的項目中壓力最大的，那天可能我自己也水逆，因為隔天我就做得非常好。」祖安和煥鈞笑說，當時收到崩潰中的子翔在群組中傳訊息說自己不想做了，叫大家安慰他，佳辰說：「我們那時躺著看到，就面無表情回他安慰訊息。」結果隔天大家集體收到子翔傳自己練習成功的影片，還自賣自誇：「看我跳得多好。」讓大家傻眼。

▲▼ Ozone專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Ozone六名團員訪問過程不斷笑鬧，相當逗趣。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ Ozone專訪。（圖／記者黃克翔攝）

正式上台那天，子翔一度緊張到頻頻乾嘔，直喊：「我好想吐喔！」結果佳辰聽了竟回：「你去查乾嘔的聲音，就會吐出來了。」面對文廷的緊張，佳辰也無厘頭安慰他：「不要緊張，就算沒有準備好，現在也來不及了。」好在最後演出順利完成，子翔說還收到昔日《原子少年》導師坤達的訊息，「他說有看到我，本來很擔心我，但還好看到表演很成功。」讓他覺得很感動。

至於是否想再挑戰競技啦啦隊？子翔馬上說：「不要！」被團員笑說回答得太快，才改成官腔式回應：「目前沒有這樣安排。」團員還七嘴八舌說下次演唱會表演特技可以改成吞劍、吞拳頭，相當搞笑。而他們明天將在遠百信義A13北面廣場舉辦簽唱會，是睽違已久的戶外公開活動，讓6個男孩都非常期待，也很感謝粉絲一直以來的大力支持。

▲▼ Ozone專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲ Ozone明天將在台北舉辦久違的簽唱會。（圖／記者黃克翔攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

推薦閱讀

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

視網膜沒禮讓行人收罰單喊「好丟臉」！一看金額超詭異喊：大家小心

視網膜沒禮讓行人收罰單喊「好丟臉」！一看金額超詭異喊：大家小心

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

姚元浩錄到一半跳海　營業中出狀況　不爽原因曝

姚元浩錄到一半跳海　營業中出狀況　不爽原因曝

快訊／FTISLAND崔敏煥抵台　主辦證實「演出不露面」：只在幕後演出

快訊／FTISLAND崔敏煥抵台　主辦證實「演出不露面」：只在幕後演出

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

小鐘罕見動怒「被要周董門票」失敗竟已讀不回！　海產認錯道歉了

《黑白大廚》人氣主廚崔康祿爆神隱失聯！原因曝光　官方PO文急尋

三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

日本妹火鍋店「撩上衣露雙球」打卡吸650萬觀看！　業者氣炸喊告

視網膜沒禮讓行人收罰單喊「好丟臉」！一看金額超詭異喊：大家小心

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

姚元浩錄到一半跳海　營業中出狀況　不爽原因曝

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Ozone

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NanaQ被分手5天公開內幕！前男友全說了：見識遇到我算你倒霉這句話
  2. 獨家／Ozone首登金鐘「搏命演出」內幕曝光！　他認：痛哭半小時
  3. 酷炫深夜突發急病「今天缺席走鐘獎」！　首發聲：生了嚴重的病
  4. 天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星
  5. 啦啦隊E級女神賴可公開被揉胸！「初夜年齡曝光」　琳妲嚇歪：很晚欸
  6. 三上悠亞被拍「衣服穿超貼」龍山寺拜拜！側面解放D線 鉛筆腿全看光
  7. 謝和弦罕見「歌詞零髒話」！認了1事人生轉變　「偷偷躲起來流眼淚」
  8. 小孟老師／10月26日星座運勢　雙魚想愛就要主動
  9. 全家獨家開賣「金馬3D悠遊卡」！嗶下去就奏頒獎樂「E人必收」
  10. 眾量級家寧新頻道「首支片超詭異」！　網看完嚇壞：像被邪教詛咒

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366