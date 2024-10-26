謝和弦罕見「歌詞零髒話」！認了1事人生轉變　「偷偷躲起來流眼淚」

▲謝和弦。（圖／林士傑攝）

圖文／CTWANT

這是一封爸爸寫的情書，雖然女兒們還沒到讀書識字的年紀，但文字可以保留、傳達愛，就像謝和弦為了女兒們創作的歌，跟著旋律，就能手舞足蹈樂在其中。

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謝和弦推出了第8張個人專輯《2203扣人心弦(下)》，他形容：「這是一張很爸氣的專輯，以往我的歌、專輯裡面常常會有髒話，可是這張完全沒有髒話，因為這張專輯是想要給女兒長大以後聽的，讓她從這張專輯去認識她的爸爸是怎樣的音樂人，這張專輯才這樣誕生。」

▲謝和弦。（圖／林士傑攝）

既然這張專輯是（下）集，想必曾經有過（上）集，上集專輯在2020年推出，謝和弦坦言「其實當時也沒有規劃下集」，直到女兒出生、知道自己要當爸爸了，才開始準備專輯，那麼多年來也沒想過曲風會轉變成充滿父女感情的路線，既然專輯推出了，就取個（下） ，讓自己的作品有完整性，而且相較起來完全是兩個極端。

「大家如果去聽上就是很躁動的謝和弦，然後下就是一張很穩定、很平穩、很成熟的謝和弦」

「女兒完全把我的躁鬱症治醫治好了，我以前都會覺得，天吶，這個病、這個症狀會不會困擾著我一輩子，沒想到女兒生出來之後反而沒有這個問題了。」

▲謝和弦。（圖／林士傑攝）

生病時候的謝和弦，坦言不太能跟自己相處，因為躁動跟憂鬱常常交互發生，沒辦法心平氣和地控制自己，現在生活中唯一會讓他生氣的點，就是「有蚊子叮我女兒，而我沒有打死那隻蚊子」，因為是公眾人物，而且是惹過不少事的公眾人物，過去謝和弦情緒的極端大家常常在電視上、在報導中看到，當年那個曾經跑了好幾家媒體想找人拚輸贏的謝和弦，現在最想扁的只有蚊子，這也是一種力量，為了愛而轉變的力量。

新專輯中還有收錄他高中時的創作、07年曾被唐禹哲收在專輯中的歌曲〈只欠一句我愛你〉，被謝和弦拿回來重新詮釋，隔了那麼多年還沒忘記這首舊作，謝和弦透露在陸陸續續整理自己的創作，即使是以前寫的，還是會調整成讓女兒聽了會懂、會了解的方向，「因為我想到這個歌以後女兒會聽到，就像現在瘦子他們也不好意思在女兒面前唱〈辣台妹〉……」一針見血啊。

▲謝和弦。（圖／林士傑攝）

忍不住問謝和弦會不會開始幻想起女兒長大成人後結婚、生小孩……的畫面，他坦言「其實會有」，在當爸了之後變得敏感、容易感動，想到未來的事情特別多愁善感，甚至會偷偷躲起來流眼淚，但請注意一點，謝和弦的大女兒謝音悅2022年出生，小女兒謝音芙今年3月才報到，現在就會讓爸爸想未來想到哭……

▲謝和弦。（圖／林士傑攝）

謝和弦

生日：4月15日

於2009年推出首張個人專輯《雖然很芭樂》並入圍第21屆金曲獎最佳新人獎

後陸續推出《於是長大了以後》《要你知道》《像水一樣》等專輯作品

2024年推出第8張個人專輯《2203扣人心弦(下)》

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