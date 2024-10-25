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柯震東也拿到獵人卡包！「500萬公仔」被震一地心碎　唐綺陽爽花6位數買包

記者蕭采薇／台北報導

唐綺陽、柯震東近日雙雙榮獲金鐘獎殊榮，還一起成為旅遊平台代言人，星運超旺！唐綺陽笑說，拿到獎後，立刻安排了一趟日本旅遊，並且買了名牌包犒賞自己。柯震東則因為先前地震摔壞了收藏的公仔，損失4、500萬，也無法修復，乾脆決定捨去這項興趣，「這樣每年可以省不少錢」。

▲KKday雙金代言人唐綺陽、柯震東勇奪金鐘後首度合體亮相。（圖／KKday提供）

▲柯震東、唐綺陽奪金鐘後首度合體亮相。（圖／KKday提供）

兩人25日一起出席記者會，被問道是否有可能一起旅遊？唐綺陽自認會被打槍，直呼：「他不會喜歡跟我出去，他會是助理，他不喜歡姐姐。」沒想到主持人秒回：「他喜歡姐姐啊！」柯震東則趕快解釋：「那是很久以前的事了，現在都可以。」

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不過他們知名度高，出國也常常被台灣遊客認出。唐綺陽笑說：「雖然過來的都是小鮮肉，但都會對我說『我媽很喜歡你』， 很解嗨耶！」柯震東則是連到印度都被台灣人認親，但他都會大方答應合照，「如果一張照片能讓他們開心，那我很樂意。」

▲KKday雙金代言人唐綺陽、柯震東勇奪金鐘後首度合體亮相。（圖／KKday提供）

▲柯震東、唐綺陽代言影片上線後，影片觀看數衝破450萬。（圖／KKday提供）

他們不約而同表示，喜歡團體出遊勝過獨旅，柯震東赴印度時曾經泡過恆河水，以及路邊焚燒的屍體，但他視其為當地的風俗民情，不會感到害怕。唐綺陽則每每出國，都會提高信用卡額度。這回去日本也買了愛瑪仕名牌包，柯震東好奇問：「要5個獎座的錢嗎？（50萬）」唐綺陽語塞說：「吃過啦！」但馬上說：「不要問了！我媽不知道啦！」

▲KKday雙金代言人唐綺陽、柯震東勇奪金鐘後首度合體亮相。（圖／KKday提供）

▲柯震東、唐綺陽合體擔任旅遊平牌代言人。（圖／KKday提供）

熱愛動漫的柯震東，靠著「老婆」芙莉蓮紅內褲的加持，首次入圍就敲響金鐘。近來速食店推出「獵人」卡包，並邀請藝人、KOL開箱成為話題，柯震東也大方承認：「我有收到，好像是12號吧。」一旁唐綺陽則幽幽的說：「我沒有（拿到）。」

 

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