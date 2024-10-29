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「牛頭帆」馮淬帆定居台灣40年　「華仔馮哥躲起來」還原黑道片場搶人

實習記者／陳品勻台北報導
不論是香港還是台灣的影視圈，一定都對這個名字不陌生，他是人們口中的「老戲骨」，是《最佳損友》的「牛頭帆」、《五福星》系列中的「犀牛皮」，他的經典台詞「香蕉你個芭樂」流傳至今，但你知道這是什麼意思嗎？被譽為冷面笑匠、同時身兼導演、編劇多重角色的演員馮淬帆，來《豈有此呂》跟大家分享他的戲劇人生。
▲知名藝人馮淬帆接受《豈有此呂》主持人專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）
▲知名藝人馮淬帆接受《豈有此呂》主持人專訪。（圖／合成圖）
身為喜劇專業戶的馮淬帆，曾經在片場笑到NG二、三十次，但現場沒有人生氣，因為「如果連演員自己都不覺得好笑，觀眾會笑嗎？」不過對於完全沒有內涵的搞笑，馮淬帆是非常排斥的，他認為這不是他所追求的。
至於主持人呂捷好奇他的經典台詞「香蕉你個芭樂」，究竟是什麼意思？馮淬帆直言：「就是髒話！」他還衷心拜託大家不要再說這句話，也不要對他說。
在香港電影的黃金年代，馮淬帆的發展可說是如日中天，一部接著一部拍，兩、三天不睡覺已是基本，馮淬帆甚至坐在椅子上，就可以馬上睡著，他說自己最高紀錄，曾七天六夜沒闔眼。而當時片商為搶演員，還有黑道到片場門口堵人，嚇得製片要「華仔、馮哥快躲起來！」
▲知名藝人馮淬帆接受《豈有此呂》主持人專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）
▲馮淬帆回想那段沒日沒夜軋戲的日子，讓他感嘆「為什麼要這樣沒人性去幹？」（圖／記者鄭毓齡攝）
在香港電影圈發光發熱的馮淬帆，外界都以為他是香港人，但其實他是不折不扣的中華民國國民，早在四十年前，他就已經取得中華民國身分證，因為在他心中的祖國只有中華民國，長大後他想回歸自己的國家，於是選擇來台灣生活，他覺得比起大陸、香港，台灣的生活上的便利性以及人情味是最吸引他的。
而直言、敢言的馮淬帆，還曾受邀到國民黨演講，結果他卻在演講時，大罵前總統馬英九，這是為什麼呢？想知道更多關於馮淬帆的演藝人生，請鎖定10/29播出的《豈有此呂》一起聽故事。
▲知名藝人馮淬帆接受《豈有此呂》主持人專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）
▲馮淬帆(右)接受呂捷(左)專訪。（圖／記者鄭毓齡攝）

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馮淬帆, 呂捷, 豈有此呂, 牛頭帆

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