最強新人是她！　辦聽歌會「陳綺貞、林宥嘉都來了」陣容超誇張

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手Andr推出首張創作專輯《shhh, it’s under my bed》，專輯推出前，她所屬「福祿壽音樂」特別為Andr舉辦了一場低調而私密的聽歌會，吸引許多重量級的音樂人蒞臨現場，像是陳綺貞、林宥嘉、Mandark、守夜人團長旭章、脆樂團、白安等，被讚是陣容最誇張、最豪華的專輯聽歌會。

▲Andr與製作韓立康。（圖／福祿壽音樂提供）

Andr面對眾多重量級嘉賓，甚至就坐在正前方的情況下，毫無怯場的演唱了三首專輯歌曲；當Andr與製作人韓立康聊到製作細節時，彼此不時的互相吐槽，猶如「漫才」形式的脫口秀，展露亦師亦友的微妙關係，其親和且幽默談吐與台風讓眾人驚嘆不已。

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Andr首張創作專輯《shhh, it’s under my bed》，循序漸進的引領聽眾走進私密的臥房，揭開他的神秘面紗。專輯概念從兒時的童言童語開展，描述怪獸躲藏在床底而難以入睡的情境；再到青少年時期，偷偷將心愛的收藏、信件裝入鞋盒儲藏在床底，暗喻 Andr 從臥室音樂人出發，漸漸進入大眾視野的狀態，像是穴居的怪獸，帶著獨特的利角、特異的囈語離開臥室走入人群。

▲Andr推出首張專輯《shhh,it’s under my bed》。（圖／福祿壽音樂提供）

首波主打〈Pandemic 傳染病〉，在Alternative風格之外也受到Andr所喜愛的Hip Hop啟發，MV對Andr與所屬廠牌「福祿壽音樂」都相當有紀念性，從影片開頭Andr不斷搜索場景的各個角落，製作人韓立康表示，「廠牌三名創辦人大家工作都很繁忙，鮮少四人同時一起碰面，這次為了Andr首張專輯的第一支MV，三名創辦人通通放下手邊工作，也為了在MV露面花費不少時間處理妝髮，然而曝光時間僅有僅僅一眼瞬間，絕對是要來試試大家的截圖功力！」