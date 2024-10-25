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崔鍾訓出事時⋯　崔敏煥駁「沒去過Burning Sun那地方」5年後他翻車了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓樂團FTISLAND前成員崔鍾訓在2019年3月14日因涉入鄭俊英群組事件，以集體性暴力嫌疑遭到判決，後來退團消失於演藝圈內。怎料，鼓手崔敏煥24日遭到前妻爆料涉嫌性交易，團體迎來二次危機，韓媒更挖出當年他安慰粉絲的文字，誠懇地表示「不用擔心會有問題」、「我沒去過像burning sun的那種地方」，現在看來令人不勝唏噓。

▲▼崔鍾訓出事時⋯　崔敏煥駁「沒去過Burning Sun那地方」5年後他翻車了。（圖／翻攝自崔敏煥IG）

▲崔敏煥遭前妻爆料酒店叫小姐。（圖／翻攝自崔敏煥IG）

FTISLAND當年爆出前隊長崔鍾訓扯入集體性侵事件時，團體陷入前所未有的危機，為了安撫歌迷，崔敏煥曾在粉絲群組裡親上火線強調「不用擔心會有問題」、「沒什麼是，都是新聞寫得比較刺激，連我都在意了」，文內他更保證「我沒去過像burning sun的那種地方，因為新聞標題連名字都一起被提到，害我覺得心情都跟著不好了」，崔敏煥再三保證「大家不用擔心」。

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▲▼崔鍾訓出事當時，崔敏煥安慰粉絲「沒去過Burning Sun那種地方」（圖／翻攝自崔敏煥IG）

▲崔鍾訓出事當時，崔敏煥安慰粉絲「沒去過Burning Sun那種地方」（圖／翻攝自推特）

沒想到，burning sun事件剛過5年，崔敏煥遭到前妻毀滅式爆料，他與酒店業者熟識，「哥哥，想去哪裡玩玩，有地方可以去嗎，那裡說沒有小姐，要候位很久」、「那邊說沒有小姐」、「附近有可以去的Hotel，不然汽車旅館也可以」，對話令人詫異。

對此，崔敏煥所屬經紀公司FNC娛樂稍早證實，他將中斷一切節目活動，從固定節目《超人回來了》退出，至於樂團活動，FTISLAND於26在高雄有演出，台灣主辦方回應「如期舉行」。

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