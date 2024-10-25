女星被點名…上台臭臉嗆「跟你很熟嗎」！唐從聖錯愕：也是一片好心

記者潘慧中／綜合報導

唐從聖出道多年，應對進退自有分寸。沒想到，有次在劇場舞台上點名台下一名青春玉女紅星後，對方一上台就直言「我跟你很熟嗎」，就算急忙解釋也沒用，現場氣氛瞬間凍結到最高點。

▲▼唐從聖連續被嗆了兩次。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



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唐從聖最近在《甄心分享小琳鐺》表示，A女當時在劇場有場演出，結束後一一點名台下前來捧場的明星朋友。此時，他發現B女前輩也在台下，心想A女可能漏掉了，「我就有點雞婆」，拿過麥克風幫忙點名了B女。

▲唐從聖透露B女是青春玉女紅星的前輩。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



B女一開始只站起來揮手打招呼，但在A女邀請下，B女便上台致詞。不料，B女一拿過麥克風就說「我跟你很熟嗎」，唐從聖錯愕承認兩人確實是第一次見面，所以看到對方很榮幸，還稱讚對方是自己的偶像。

▲B女一路臭臉到底。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



沒想到，B女仍然不領情，又說了一次「我跟你很熟嗎」，氣氛頓時冷掉。A女只好趕緊出聲緩頰，B女則是臉臭到底，讓唐從聖尷尬又無奈：「我也是一片好心。」

▲唐從聖相當無奈。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）