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吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

記者孟育民／台北報導

土耳其首都安卡拉（Ankara）郊區的國營土耳其航太工業公司（TUSAS／TAI）總部，23日傳出爆炸與槍響，土耳其內政部初步認定是恐怖攻擊，造成5死22傷。而《綜藝玩很大》團隊正好也在土耳其錄製10周年外景，對此，吳宗憲也發聲報平安了！

▲▼ 《綜藝玩很大》土耳其。（圖／好看娛樂提供）

▲▼《綜藝玩很大》在土耳其錄外景。（圖／好看娛樂提供）

▲▼ 《綜藝玩很大》土耳其。（圖／好看娛樂提供）

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《綜藝玩很大》團隊今天在土耳其的番紅花城出外景，吳宗憲稍早回應：「一切平安，只是距離恐攻的地方100出頭公里而已，有一點危險，又不會太危險，但是我們離開番紅花城之後，有可能直接往首都安卡拉。」他也感謝外界關心，「這一次《玩很大》10周年，剛好遇到中東這一個區域的戰亂，算是很特別的，我們大家會特別小心。」

▲▼ 《綜藝玩很大》土耳其。（圖／好看娛樂提供）

▲吳宗憲發聲報平安。（圖／好看娛樂提供）

《綜藝玩很大》10周年企劃到土耳其拍攝，除了主持人之外，嘉賓還有曾莞婷、庹宗康、浩子、郭靜等。 KID第一時間透過Instagram限時動態報平安，曾莞婷則透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，被問到心情是否受到影響，認了「多少會有些擔心」，不過強調「我們目前的錄影沒有受到影響，這邊是個很美的國度，大家都很喜歡這裡，到每個地方團體都會一直拍照，保留美好回憶」，最後期許「希望世界和平」。

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綜藝玩很大, kid, 吳宗憲, 土耳其

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