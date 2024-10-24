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陶晶瑩新加坡遇「螞蟻入侵」！　PO文求解釣出內行解答

記者王靖淳／綜合報導

女星陶晶瑩平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她才發文透露，自己飛往新加坡陪小孩讀書，不過卻在當地遇上「螞蟻危機」，讓她感到相當困擾，事後更在Threads曬出一段螞蟻爬滿食物的影片，藉此求助網友給予解決辦法，「該怎麼辦？」貼文曝光後，立即釣出內行網友給出解答。

▲▼陶晶瑩。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

透過陶晶瑩分享的影片可見到，一個裝著食物的塑膠盒裡有幾塊肉，旁邊的肉甚至聚集一群螞蟻。這些螞蟻體型小且行動迅速，沿著盒子的邊緣和食物周圍排列成一條細長的線。陶晶瑩文中向新加坡的朋友們求助，詢問該如何應對她遇到的問題。她透露，這些螞蟻不只體型小且行動迅速，甚至會集體「投水自盡」於飲水機中，讓她十分困擾。

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▲▼陶晶瑩。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

▲陶晶瑩在新加坡遇到蟲蟲危機。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

陶晶瑩以幽默的語氣描述這些螞蟻的行為，並附上一個螞蟻的表情符號，顯示她的無奈與煩惱，「牠們又小又快，還會集體在飲水機投水自盡。」影片曝光後不久，立即引發網友討論與回應，許多人紛紛分享自己的經驗和建議，希望能幫助陶晶瑩解決麻煩，「用檸檬精油點在螞蟻排隊的路線上，牠們會搬家了」、「可以找一個不要的小容器，將砂糖和小蘇打粉混合，螞蟻和蟑螂吃了就會歸西天，是一網打盡的好辦法。」

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