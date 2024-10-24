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女團苦撐3年「月領900元」！心酸：吹公司冷氣省錢 楊曉帆回球團翻身

月領900元受夠了　楊曉帆靠教舞升官發財

▲從啦啦隊員勇闖演藝圈的楊曉帆，因在乎他人眼光，思考多年才決定以舞蹈副總監的身分重回球團。

圖文／鏡週刊

楊曉帆2015年結束與職棒LamiGirls啦啦隊合約後，便以女團「伊梓帆」身分出道，但星路卻不順遂，她在女團苦撐3年，「最糟一個月只領了900元薪水」，但不想讓多年的努力付諸流水，2021年重回熟悉的球場，只是這次身分從啦啦隊變成球團的舞蹈副總監。

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▲坦言星路不順遂，楊曉帆曾慘到月底時看著900元的薪資單搖頭嘆息。

楊曉帆以舞蹈副總監的身分重回球團，她坦言：「想了兩年才答應回來！」原因很簡單，就是在乎外界的眼光。原來當年她為了圓星夢，告別LamiGirls闖進演藝圈，「卻沒想到女團收入真的非常少，不僅賺的錢比在啦啦隊少很多，日子也過得很辛苦。」

吹公司冷氣　窮盡省錢

當年在唱片公司的規劃下，楊曉帆與陳伊、 梓梓以女團「伊梓帆」出道，卻因為通告不多，3人領到的收入扣除給唱片公司、經紀人的費用後，最慘的情況是一個月只領到900元。她坦言：「當時看到薪資單只有900元時，心酸到很想哭！」

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▲楊曉帆曾是女團「伊梓帆」一份子，苦撐3年後解散。

但為了圓星夢也只能省吃儉用，「當時因為商演、通告很少，置裝、交通費全都得自付，所以為了省錢，平常沒工作時只能盡量待在公司，喝公司的水、吹公司的冷氣，我們3個人出去吃飯，也只能共點一份，3年來完全沒有存到錢。」而這樣的苦日子，一直到樂天球團找她回去教舞才終於結束。

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▲身兼樂天啦啦隊舞蹈副總監，楊曉帆（左）曾與李多慧（右）有不少互動。

楊曉帆從小就愛跳舞，大學時期考上舞蹈教室的儲備老師執照，2021年受聘接下樂天啦啦隊舞蹈副總監一職，她透露：「一開始因為在乎外界眼光，認為我是女團混不下去才又回球團，所以婉拒了球團的邀約。」

自個掏腰包　終於發片

後來楊曉帆決定以外聘老師身分，幫球團啦啦隊編舞，雙方合作了1年，她才答應回球團上班。不過日前又爆出樂天桃猿啦啦隊有欠薪問題，楊曉帆出席「COZY PUNCH夏日星友同樂會」活動時，坦承自己也有部分薪水沒拿到，但她相信球團已經在解決了，所以一點也不擔心。

月領900元受夠了　楊曉帆靠教舞升官發財

▲楊曉帆（中）為圓歌手夢自掏腰包做音樂，近日為個人首張專輯《START開始》上節目宣傳。（翻攝自楊曉帆臉書）

重回球場當舞蹈老師，現在楊曉帆身兼職棒樂天與職籃台啤雲豹舞蹈總監，但其實私下對唱歌仍熱愛不已，去年底自掏腰包找了音樂人幫她做音樂，個人首張專輯《START開始》也預計在11月中問世。


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