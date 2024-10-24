文鐘業閃電2個月返台！難忘坐高鐵經驗　11月專場會粉絲

記者吳睿慈／台北報導

南韓歌手文鐘業也是團體B.A.P一員，團體9月剛結束在台灣的演唱會，他迅速宣布返台，寵粉滿分，帶著新專輯《PETER》預計在11月17日晚間六點於台北市西門町「WESTAR」舉辦專場，熱騰騰新歌親自展現給粉絲聽。

▲文鐘業11月來台。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售票提供）



文鐘業即將在10月31日正式發行第三張迷你專輯《PETER》，他分享：「這張專輯是我親自參與製作與作詞、作曲，作品很故事性，很像一部電影般，紀錄我從小時候一路成長的過程，當然也有我對音樂的熱愛堅持，以及對粉絲的感激心意！」



聊到專場，文鐘業記憶猶新，與粉絲大玩Call out聊天，其中包含分享私藏照片環節，他生平第一次搭高鐵，從高雄北上至台北舉辦專輯簽名會，他直呼感覺新鮮又有趣。

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▲文鐘業台灣專場票價公開。（圖／SHOW Office、Ticket Plus遠大售票提供）



文鐘業對於演出細節要求甚高，親力親為每個段落，目前已全面進入準備期的他，預計帶來最棒的演出，門票啟售日為10月26日上午11點於Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台全面開賣，票價分為座席A區5600元、座席B區4600元、座席C區3600元與身心席2800元，更多詳情請上SHOW OFFICE官方臉書。