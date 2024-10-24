ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

補習班上課一半「陳勢安突推門闖入」！　當眾開唱全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

陳勢安推出〈終身門徒〉和〈家具〉兩首歌曲，日前受邀到斜槓街頭藝人而爆紅的補習班老師鄭丞竣的補習班，展開秘密突襲演唱計畫，讓學生紛紛驚喜尖叫，事後學生們更瘋狂轉發陳勢安突襲演唱影片，目前總點擊量已近500萬次，讓陳勢安笑說：「謝謝大家喜歡『陳老師』的驚喜計畫。」

▲▼陳勢安突襲補習班開唱。（圖／索尼提供）

▲▼陳勢安突襲補習班開唱。（圖／索尼提供）

▲▼陳勢安突襲補習班開唱。（圖／索尼提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳勢安說，得知要去補習班唱歌給學生聽十分興奮，「之前在路邊、在摩托車上、在計程車上、在沙漠、在廁所在很多不同的地方唱過歌，這次是第一次前進補習班，每個地方都會是我的舞台！」當天鄭丞竣先播放歌曲〈勢在必行〉，暗示學生們：「看看陳勢安會不會出現？」緊接著老師唱到一半，陳勢安驚喜從門後現身，學生們邊尖叫邊瘋狂舉起手機補捉陳勢安的演唱。

陳勢安與鄭丞竣合唱〈勢在必行〉後，陳勢安還當眾問起學生們的成績，並說：「希望真的有讓大家驚喜，以後有更多的動力，更努力唸書。」最後更加碼演唱新單曲〈家具〉，影片曝光後網友也紛紛敲碗「陳老師也來我們補習班」、「哪一間補習班，我要去報名」、「陳老師來上課，會更認真聽課」等等，討論度極高。

▲▼陳勢安突襲補習班開唱。（圖／索尼提供）

▲陳勢安現身補習班，現場學生拿出手機搶拍。（圖／索尼提供）

此外，陳勢安上週六在金鐘獎的演出也在網路上好評不斷，讚美他把台語和客語歌曲詮釋到位，讓他十分開心，「這次演唱的歌曲中，最大的挑戰是同門師弟邱軍的〈運轉人生〉！」在大馬長大的他對台語本來不熟悉，「台語有很多個音，要發準難度很高，且講台語都有一個『氣口』，台語要唱到讓人覺得感動，對我來說是一個挑戰，所以這首歌我練了很久。為了要把每一個字的咬字都唱清楚，我把邱軍的音檔放慢聽，大概是0.7倍，慢慢的去聽每一個字的咬字。」也期許自己與戲劇搭配的歌曲能有機會入圍金鐘獎。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

寵物萬聖節派對群寵亂舞　吸血鬼狗狗、殭屍護士貓登場

推薦閱讀

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

騙女友「戴眼罩嘿咻」偷拍　男偶像遭關搬爸媽求饒法官：判太重了⋯

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

八點檔女神閃婚「寶寶性別」公開！　派對邰智源、無尊阿喜都來了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《親戚不計較》資深演員「1年多前已離世」！遺孀也癌逝　恬娃悲曝噩耗

周杰倫「為何家鄉台灣唱最少」　出道24年開400場…網挖出1事件

AV女優「目睹男友激戰閨蜜」現場狂揉畫面曝！ 她真實反應全被拍

快訊／Jessi二度道歉「向受害者謝罪」：數萬次後悔，請原諒我

Jessi傻大姐形象全毀！網友狠嗆「吃藥去死」　崩潰回覆：拜託停止⋯

宋枝恩嫁輪椅族朴偉　小叔婚禮提「大小便失禁，與殘障綁一起」網傻眼

六月二度蜜月「解放比基尼」！　李易現身留3符號甜蜜放閃

阿本「又落選不熙娣班底」！淚眼吐心聲：以為這次會上 留言揭真相

Joeman用1G光纖「搶周杰倫演唱會」！　結局反轉網刷一排笑死

短今看球賽「遭吐槽穿著」！　公開截圖無奈喊：沒規定吧？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳勢安

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／日本動畫強作狂開播！《愛過之後來臨的》完結倒數
  2. 蔡瑞雪胸下被拍「冒出2個凹洞」！一放大看…震撼1.1萬人：很神欸
  3. 文鐘業閃電2個月返台！難忘坐高鐵經驗　11月專場會粉絲
  4. 程予希砸近百萬辦個人畫展「最大幅10萬」　意外曝好友孟耿如近況
  5. 補習班上課一半「大咖男星突推門闖入」！　當眾開唱全場暴動
  6. 李多慧確定出席走鐘獎！戰袍「跟啦啦隊形象不一樣」　未來計劃全說了
  7. 愛莉莎莎「搭車遇三寶」司機誇張行徑全被拍！火大譙髒話：留爆負評
  8. 「檢舉黃牛發大財」有難度！佐證標準太嚴格　4步驟流程一次看
  9. 獨／曾莞婷土耳其錄《玩很大》！　聞恐攻認「有些擔心」越洋回應
  10. FTISLAND崔敏煥婚變導火線曝！前妻律喜「突離家出走5天」　他崩潰

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366