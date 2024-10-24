記者蔡琛儀／台北報導

陳勢安推出〈終身門徒〉和〈家具〉兩首歌曲，日前受邀到斜槓街頭藝人而爆紅的補習班老師鄭丞竣的補習班，展開秘密突襲演唱計畫，讓學生紛紛驚喜尖叫，事後學生們更瘋狂轉發陳勢安突襲演唱影片，目前總點擊量已近500萬次，讓陳勢安笑說：「謝謝大家喜歡『陳老師』的驚喜計畫。」

▲▼陳勢安突襲補習班開唱。（圖／索尼提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳勢安說，得知要去補習班唱歌給學生聽十分興奮，「之前在路邊、在摩托車上、在計程車上、在沙漠、在廁所在很多不同的地方唱過歌，這次是第一次前進補習班，每個地方都會是我的舞台！」當天鄭丞竣先播放歌曲〈勢在必行〉，暗示學生們：「看看陳勢安會不會出現？」緊接著老師唱到一半，陳勢安驚喜從門後現身，學生們邊尖叫邊瘋狂舉起手機補捉陳勢安的演唱。

陳勢安與鄭丞竣合唱〈勢在必行〉後，陳勢安還當眾問起學生們的成績，並說：「希望真的有讓大家驚喜，以後有更多的動力，更努力唸書。」最後更加碼演唱新單曲〈家具〉，影片曝光後網友也紛紛敲碗「陳老師也來我們補習班」、「哪一間補習班，我要去報名」、「陳老師來上課，會更認真聽課」等等，討論度極高。

▲陳勢安現身補習班，現場學生拿出手機搶拍。（圖／索尼提供）

此外，陳勢安上週六在金鐘獎的演出也在網路上好評不斷，讚美他把台語和客語歌曲詮釋到位，讓他十分開心，「這次演唱的歌曲中，最大的挑戰是同門師弟邱軍的〈運轉人生〉！」在大馬長大的他對台語本來不熟悉，「台語有很多個音，要發準難度很高，且講台語都有一個『氣口』，台語要唱到讓人覺得感動，對我來說是一個挑戰，所以這首歌我練了很久。為了要把每一個字的咬字都唱清楚，我把邱軍的音檔放慢聽，大概是0.7倍，慢慢的去聽每一個字的咬字。」也期許自己與戲劇搭配的歌曲能有機會入圍金鐘獎。