小孟老師／10月25日星座運勢　獅子座貴人金牛「偏財運旺旺」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：找到工作樂趣

感情：約會盡興快樂

財運：看準投資行情

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：巨蟹

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雙子座

工作：真誠用心對待

感情：愛情貴人運強

財運：投資理財機靈

幸運色：咖啡色

貴人：魔羯

小人：獅子

天秤座

工作：虛心檢討改進

感情：願意為他付出

財運：資金穩定成長

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：擴展新的業務

感情：留住感動回憶

財運：掌握未來趨勢

幸運色：紫色

貴人：射手

小人：雙子

金牛座



工作：建立良好合作

感情：用心打扮自己

財運：投資等待時機

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

處女座

工作：獲得專利版權

感情：製造約會樂趣

財運：提高理財技能

幸運色：亮紅色

貴人：天蠍

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：合群互助合作

感情：說話更有趣味

財運：可以安心投資

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：天秤

天蠍座

工作：凡事親力親為

感情：充滿陽光歡笑

財運：合理配置資產

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：水瓶

雙魚座

工作：能力超群出眾

感情：感激生命有他

財運：提高獲利盈利

幸運色：綠色

貴人：牡羊

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：獲得專業認證

感情：有不錯的邂逅

財運：正確消息情報

幸運色：棕色

貴人：處女

小人：金牛

獅子座

工作：虛心耐心聽教

感情：從傾慕轉相戀

財運：偏財運頗為旺

幸運色：紫色

貴人：金牛

小人：射手

射手座

工作：職場人氣增加

感情：珍視眼前愛人

財運：避免股票虧損

幸運色：綠色

貴人：雙魚

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。