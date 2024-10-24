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王嘉爾休息1年坦承「受抑鬱症所苦」！　朋友心疼：看過最不快樂的他

記者張筱涵／綜合報導

王嘉爾近日公開談及自己去年罹患抑鬱症並因此休息一年的經歷，這段時間對他的身心帶來了深刻影響，這次休息並非自願，而是因為精神狀況不佳，出現抑鬱傾向，讓他不得不暫時停止工作。

▲▼王嘉爾。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）▲▼王嘉爾。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲王嘉爾坦承有抑鬱症所以休息1年。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

王嘉爾近日和朋友一同受訪，坦承休息了1年的時間，最大原因是精神狀態不是很好，罹患了抑鬱症且壓力過大，現在已經好了許多，對過去這段日子也抱持正面看法：「一切都是最好的安排，剛好遇到很多問題，但現在我覺得心理、邏輯和心態都比之前健康很多。」

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王嘉爾的朋友也證實了他去年經歷的低潮期，並指出那是他看過王嘉爾最不快樂的時候，當時王嘉爾對自己的要求非常高，但又碰上和周圍的人的想法不一致的情況，導致承受了很大的壓力。儘管如此，朋友認為這些精神上的困難最終還是要靠王嘉爾自己克服，自己能做的只是陪伴他，幫助減輕一些壓力。

經過這段休息期後，王嘉爾坦言對人性和現實有了更深的認識，他認為每個人都有自己看待事物的方式，而這不是壞事，只是事實的一部分。如今，隨著2025年下半年的到來，王嘉爾正以更健康的心態重新回到工作中，並表示自己的狀態已大幅改善，準備迎接未來的挑戰。

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