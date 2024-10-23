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「爬下水道聽周杰倫演唱會」5.2萬人響應！網PO大巨蛋剖面圖被讚：太專業

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫即將於12月初在台北大巨蛋舉辦4場演唱會，15萬張門票今（23）日中午12點開賣，瞬間就秒殺，讓許多沒成功的粉絲痛苦哀號。先前，有粉絲搞笑在臉書上發起「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」的活動，截至目前已經吸引了超過5.2萬人響應，沒搶到票的粉絲紛紛在裡面熱烈討論。

▲周杰倫黃牛大軍出現。（圖／翻攝自臉書）

▲周杰倫演唱會門票秒殺。（圖／翻攝自臉書）

活動發起者於5日創建了活動，強調這只是為了搞笑，呼籲大家「請透過正規管道購票！搶不到票也不要買黃牛，更不要真的爬下水道。」不過，活動的創意吸引了大量網友響應與討論，留言區充滿各種搞笑回應，「請問現在挖新的下水道，演出前能開通嗎？」、「我裝備都準備好了，搶不到票只能爬下水道了！」甚至有人開始認真討論是否可以在下水道附近擺攤。

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▲網友爆笑丟出大巨蛋剖面圖。（圖／翻攝自臉書）

▲「爬進大巨蛋下水道聽周杰倫演唱會」活動吸引5.2萬人響應。（圖／翻攝自臉書）

最好笑的是，有網友直接在討論區曬出了大巨蛋的剖面圖，吸引了數百人按讚，其他人紛紛配合地表示「先熟悉動線」、「謝謝大大無私分享」、「真的不要太專業了」、「是否一起團購青蛙裝？」。

▲網友爆笑丟出大巨蛋剖面圖。（圖／翻攝自臉書）

▲網友爆笑丟出大巨蛋剖面圖。（圖／翻攝自臉書）

周杰倫演唱會門票今中午12點門票開賣，不少人因為網頁長時間無法進入，等候20分鐘後才看到「完售」的字樣。售票平台拓元售票系統隨後在臉書公告完售消息，並宣布系統將進行對帳整理，於同一日下午3點重新釋出票券，然而稍早清票結果依舊是光速賣完，紛紛敲碗希望周杰倫能多開幾場。

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