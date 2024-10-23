周杰倫大巨蛋今開搶！麥基回憶13年前「人生巔峰」　周董親送3張票

記者張筱涵／綜合報導

周杰倫大巨蛋演唱會將在今（23日）午間12點開賣，許多人都已經摩拳擦掌等待，就希望能夠有機會到現場看偶像唱歌表演。而麥基（謝凱仲）也不例外，他更回想起當年在《大學生了沒》和周杰倫傾訴沒搶到票，意外獲得送票的「人生巔峰」。

▲周杰倫13年前在《大學生了沒》親承諾送麥基3張票。（圖／翻攝自Instagram／magee.office）



麥基於22日分享其13年前的感人回憶，當時錄《大學生了沒》時遇到周杰倫當來賓，主動表示自己與其姊姊和媽媽都是歌迷，原本想買票當媽媽生日禮物，但沒能搶到，他進而強調說這段故事並不是想要討票，只是想表達對周杰倫的喜愛。

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出乎意料的是，周杰倫先詢問有幾個人要來後，便大方地表示：「高雄演唱會給你3張票！」瞬間引起全場尖叫。如今，麥基要搶周杰倫大巨蛋演唱會的票，回憶起這件事還是很激動，「這段大概是我人生的巔峰吧」，面對網友提問是否真的有拿到，他也進而回應「過兩天就真的就收到他們公司寄來的三張票，真的記得當時我哭到昏厥倒地」。

▲麥基分享當年和周杰倫的合照還有簽名。（圖／翻攝自Instagram／magee.office）