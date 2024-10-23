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温昇豪籌拍4年砸千萬終圓夢！　雙帥合拍新戲不畏大太陽

圖文／CTWANT

温昇豪參與台韓合作的客家餐廳實境節目才剛錄完，他擔任監製、籌備4年的新戲《整形過後》也緊接著熱鬧開拍。日前時報周刊CTWANT就目擊他現身台北鬧區街頭拍戲的身影，與新加坡演員陳邦鋆在大熱天上演你追我跑的戲碼，兩人一起燦笑打鬧，看來相當青春。

自掏腰包1／温昇豪砸8位數圓夢拍《整形過後》　大太陽下「回春」與男星燦笑打鬧

▲《整形過後》是温昇豪首度轉型監製的第一部作品。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

自掏腰包1／温昇豪砸8位數圓夢拍《整形過後》　大太陽下「回春」與男星燦笑打鬧

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▲等待拍戲的温昇豪難耐高溫，把原本套在外面的長袖襯衫脫去一半。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

自掏腰包1／温昇豪砸8位數圓夢拍《整形過後》　大太陽下「回春」與男星燦笑打鬧

▲温昇豪跟男演員陳邦鋆在分隔島的行道樹下上演你追我跑的戲碼。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

《整形過後》是温昇豪首度轉型監製的第一部作品，講述醫術高超的整外醫師們的所遇到的故事，他籌拍4年間困難重重，期間歷經劇組停拍、資金不足、損失1500萬等波折後，如今終於再次開拍，並找來張榕容、安心亞合作。身為監製的他，為了10集逼近1億的製作費，也自掏腰包超過8位數，為了新戲付出相當多的心血。

自掏腰包1／温昇豪砸8位數圓夢拍《整形過後》　大太陽下「回春」與男星燦笑打鬧

▲温昇豪跟陳邦鋆兩人雖然熱到不行，但面對鏡頭仍表情滿分賣力做出推擠動作。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

自掏腰包1／温昇豪砸8位數圓夢拍《整形過後》　大太陽下「回春」與男星燦笑打鬧

▲中間短暫休息，温昇豪又立刻脫外衣猛灌水降溫。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

本月14日温昇豪現身台北市鬧區街頭拍戲，與新加坡男演員陳邦鋆在分隔島的行道樹下上演你追我跑、相互堆擠的戲碼，雙帥在太陽下燦笑打鬧，畫面看來十分美好。來自新加坡的陳邦鋆，去年在台以《最佳利益》系列終極大魔王受關注，如今又加入台劇，與温昇豪同台演出。

自掏腰包1／温昇豪砸8位數圓夢拍《整形過後》　大太陽下「回春」與男星燦笑打鬧

▲休息空檔助理幫温昇豪吹風降溫。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲即便是自己的作品，溫昇豪在太太陽下拍攝耐不住高溫炎熱，嘴角不自覺向下。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

值得一提的是，雙帥樹下追逐畫面雖美好，但兩人身穿秋裝襯衫在大太陽下拍戲，看得出來相當悶熱，類似鏡頭拍了幾個段落後，温昇豪立刻脫掉上衣並灌水降溫。等候下一個鏡頭拍攝時，助理幫他們用小風扇吹風降溫，不知道是不是高溫難耐，等待時的溫昇豪也忍不住高溫而垮臉，面露嘴角向下的表情，看起來反而很有無厘頭的喜感。

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▲沒過多久兩人又開始追逐，温昇豪表情略顯疲憊。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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