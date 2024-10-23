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卓君澤洩威廉糗事　想耍帥卻肥了這個職業

記者葉文正／台北報導

汽車實境節目《地球黃金線》，連續第三年舉辦大團露活動「黃金露戰隊」，今年除了露營之外，還特別增加了越野駕駛環節，由愛車女神蘇宗怡領軍，邀請藝人卓君澤、GiGi和史丹利夫婦，一同前往南投竹山的梯子嶺林道及苦茶嶺林道，體驗真實off-road路段。

▲挑戰越野駕駛，蘇宗怡(中)領軍勇闖40公里off-road，左為卓君澤。(圖／TVBS)

▲挑戰越野駕駛，蘇宗怡(中)領軍勇闖40公里off-road，左為卓君澤。(圖／TVBS)

這次體驗全程近40公里，途中行經各種陡升陡降的險峻地形，連日大雨也造成地面積水濕滑，大大提升挑戰的難度，讓已有多次越野駕駛經驗的蘇宗怡表示，「每次出發前必須存著敬畏之心」，做好萬全準備，迎接各種不同地形的挑戰。
▲挑戰越野駕駛，蘇宗怡(中)領軍勇闖40公里off-road，左為卓君澤。(圖／TVBS)

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▲GIGI(左)與史丹利。(圖／TVBS)
儘管蘇宗怡越野經驗與同團夥伴相比，相對豐富，但這次《黃金露戰隊》挑選的路線，來回路程花費超過3小時，是她歷來開過最久的一次，加上未知的路況、陌生的環境，蘇宗怡心理難免也有些壓力；同車的越野新手卓君澤，則是難掩興奮之情，剛上路就躍躍欲試，並分享老公威廉的越野駕駛糗事，「我老公很喜歡玩off-road，但常常開到一些不應該去的地方。想要帥一波，結果卻是讓拖車司機帥一波。」一旁的蘇宗怡聽了後，搞笑的說：「應該是讓司機賺一波！」逗趣互動也讓氣氛更加輕鬆愉快。

梯子嶺林道在越野道路中，屬於中難度，幾乎都是天然未鋪設道路，路幅狹窄，就算是開車老手，會車時也是一個頭兩個大。體驗過程中不時出現的超陡坡，讓藝人夫妻檔GiGi、史丹利留下深刻印象，形容現場環境，「宛如開到了侏儸紀公園」，史丹利更是幽默地說:「前面會不會有恐龍出來。」不經意展現出大男孩的性格。

蘇宗怡和卓君澤在行程中，則不約而同地說，自己另一半因為喜愛越野車或越野駕駛，都像長不大的孩子，不過，蘇宗怡沒有因此感到煩惱，反而相當佩服老公始終帶著年輕人衝勁，對車保有源源不絕的熱情，同時也慶幸自己心態上也很年輕，笑說：「那就大家一起長不大。」

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