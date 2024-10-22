李亞萍近況曝！「疊坐余天」搭電梯　余祥銓看傻：2人還在談戀愛

▲余祥銓曝光爸媽私下互動，閃瞎網友。（翻攝余祥銓IG）

圖文／鏡週刊

76歲余天和74歲妻子李亞萍2年前歷經喪女之痛，健康狀況引發關注。兒子余祥銓今（22日）在社群網站分享爸媽擠在一起搭電梯的影片，猛虧：「我爸媽都70幾歲了，還在談戀愛，果然是模範夫妻。」

余祥銓今在IG貼出一段余天和李亞萍的影片，可見李亞萍和余天一前一後坐在樓梯升降椅上，余祥銓笑問：「請問你們兩位是在談戀愛嗎？」余天說：「對。」余祥銓指著兩人說：「這台車會壞。」引起一片笑聲。余天還提醒李亞萍：「你要踩住啊。」李亞萍說：「我有踩住啊，我踩住這個階梯。」之後余天要她「坐進來一點」。

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▲▼余天環抱著李亞萍搭乘電梯，畫面甜蜜又逗趣。（圖／翻攝自余祥銓IG）

余祥銓發文：「我爸媽都70幾歲了，還在談戀愛，果然是模範夫妻。媽媽怕爸爸走太多樓梯太累，讓他坐，爸爸捨不得媽媽腳痛走樓梯也想讓她坐，最後2個人擠在同一台。」網友們看了紛紛笑說，「太可愛了，我重複播放了3次」「甜滋滋」、「恩爱夫妻哦」，連KID也現身留言：「我真的很想坐這部電梯」，也有人提醒他們分開坐會比較安全。

事實上，根據《三立新聞網》9月時報導，李亞萍因有氣喘宿疾，全身關節疼痛，導致行動不便，上下樓都很困難，到醫院檢查還得靠輪椅代步，醫生診斷後發現是肌膜炎導致軟骨磨損，但無法開刀，只能吃止痛藥。儘管情況逐漸好轉，但李亞萍行動仍吃力，幾乎都待在家中休養，鮮少曝光動態。



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