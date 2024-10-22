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「星引力」24場接力演出　導師黃尚禾籲學生：保持飢餓感

記者許逸群／台北報導

由文化部影視及流行音樂產業局指導、「台灣電影文創產業協會」主辦、「艾迪昇傳播事業有限公司」協辦的「星引力表演訓練班」上週日別開生面以24場表演完美落幕。24場演出中，不但考驗學生的專注與投入，對總導師黃尚禾與百白來說，更是心血的呈現。

▲▼ 艾迪昇總經理林志遠（前排右二起）、黃尚禾、百白，開心與「星引力表演訓練班」學員結業合影。艾迪昇傳播提供

▲林志遠（前排右二起）、黃尚禾、百白與學員結業合影。（圖／艾迪昇傳播提供）

黃尚禾大讚學生的用心，他期勉學生「對表演知識保持飢餓感」。百白則被學生的熱情給感動，「每次下課都沒辦法準時離開教室，學生們求知若渴，上完課都有許多問題想一起討論。」百白期待經過「星引力」的洗禮，學生日後能很快地一起同台。

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▲▼ 艾迪昇總經理林志遠（前排右二起）、黃尚禾、百白，開心與「星引力表演訓練班」學員結業合影。艾迪昇傳播提供

▲結業表演邀來許多演藝圈出品人、導演、編劇等參與。（圖／艾迪昇傳播提供）

艾迪昇傳播總經理林志遠表示：「開辦訓練班不為營利，單純為演藝圈找到新血，也協助新演員能找到入門磚。」並透露許多學員反應，與過往參與的訓練班相較，多了更多符合現今環境的課程，讓他們收穫極多。

台灣電影文創產業協會理事長梁宏志透露，看到這群學生上課後，能呈現出深刻情緒，讓自己大為感動；電影協會榮譽理事長陳志寬大讚：「這群年輕人有活力，願意花錢投資自己，代表很喜愛這個行業，期待大家要保持初衷。」

林志遠從訓練班開放徵選到期末結業，看著每一位學員從青澀到最展現大將之風，大感欣慰，「每個人都進步很多，甚至連呼吸都注意到。」他勉勵學生不要忘記幫助過自己的人，他表示：「不變初衷，才可以走更遠。」並預告下一期即將開始籌備。

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星引力, 黃尚禾, 百白

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