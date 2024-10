凱莉米洛要來了！3月15日高雄巨蛋開唱　全台五大夜店串連歡慶

記者蕭采薇/台北報導

靠著一曲《Padam Padam》甫奪下今年葛萊美獎、時代雜誌評冊封 「2024百大影響力人物」,樂壇性感女神凱莉米洛(Kylie Minogue)正式宣佈,將在3月15日帶著世界巡迴《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》降臨高雄巨蛋開唱。

▲凱莉米洛(Kylie Minogue)將於明年3月15日在高雄巨蛋開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

從80年代出道一路長紅至今,更因一曲《Can't Get You Out of My Head》紅遍大街小巷奠定舞曲女王地位,再到近年靠著單曲《Padam Padam》風靡全球,魔性洗腦節奏與舞步,引發眾多人模仿挑戰,甚至歌曲名「Padam」還成為網路瘋傳迷因及流行用語,瞬間席捲樂壇排行,並於今年初的葛萊美獎上勇奪「最佳流行舞曲」,也是破紀錄相隔20年後再度獲頒葛萊美獎,再次證明凱莉米洛音樂女神的不敗傳奇地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從80年代出道至今,人氣始終屹立不搖,生涯累積17張專輯發行、無數的金唱片與白金唱片銷售認證,自由的在種音樂領域中大放異彩,包括招牌的歐陸風的流行舞曲、迪斯可、電子合成樂到鄉村樂等,像是一戰成名的舞池神曲《Can't Get You Out of My Head》被滾石雜誌譽為「2000年代百大單曲」、迷幻億萬人收聽的《In Your Eyes》及《All the Lovers》等。

去年推出的《Padam Padam》引起廣大迴響,再寫生涯巔峰,光是聽到前奏、看見歌名就能下意識地跟著跳動,同時也是台灣變裝皇后Nymphia Wind妮妃雅在《第16季 魯保羅變裝皇后秀》總冠軍站幸運封后選用曲,《Padam Padam》一連串的爆紅神蹟,除了勇奪葛萊美獎「最佳流行舞曲」、全英音樂獎「全球指標偶像大獎」之外,更獲時代雜誌TIME冊封「2024百大影響力人物」可見天后魅力無法擋。



為了迎接萬眾矚目的《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》主辦單位Live Nation特地串連台北五大熱門酒吧及夜店,從花博、西門到東區,將在10月23日至10月28日聯手打造「KYLIE WEEK」一同串連歡慶。《Kylie Minogue: Tension Tour 2025》將唱遍曼谷、東京、馬尼拉及首度南下的高雄巨蛋,高雄更是亞洲唯一的週六場次,3月15日準備好一起迎接天后再臨。Live Nation會員將在10月31日下午1點搶先開賣,11月1日下午1點拓元售票系統全面開賣。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。