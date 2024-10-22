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GD時隔9年「再次站上MAMA」！　爆紅男團PLAVE也將登場

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣歌手G-Dragon確定將在「2024 MAMA大獎」（2024 MAMA AWARDS）登台演出，時隔9年再次參加該盛典，引發粉絲熱烈期待。

▲▼MAMA第三波名單。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

▲GD時隔9年再登MAMA。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

G-Dragon上次登上MAMA舞台已經是2015年，如今出現在MAMA官方公佈的第三波表演名單中，相隔9年再次登上國際舞台，叫粉絲相當期待，尤其將推出新歌的傳言不斷，也有許多人好奇是否會在MAMA首次公開。

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MAMA大獎主辦方表示，G-Dragon作為K-Pop的頂尖藝術家，創造了無數經典場景，期望他能在這次舞台上再次創造歷史。不過，是否會與Big Bang的成員太陽和大聲同台，尚未明確。

此次MAMA大獎的第三批演出名單還包括BIBI、BOYNEXTDOOR、(G)I-DLE和虛擬偶像團體PLAVE。BOYNEXTDOOR和PLAVE將於22日首日登場，這2個新生代偶像團體分別在全球市場上創下亮眼成績，特別是PLAVE粉絲見面會更是短短10分鐘內售罄的粉絲見面會，展示了超高人氣。

▲▼MAMA第三波名單。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

▲PLAVE擁有超高人氣，首次登上MAMA。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

「2024 MAMA大獎」將於11月21日首先在美國洛杉磯杜比劇院舉行，並於11月22日和23日在日本大阪京瓷巨蛋盛大登場，屆時將透過Mnet、YouTube及多個平台進行全球直播。

▲▼MAMA第三波名單。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）▲▼MAMA第三波名單。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）▲▼MAMA第三波名單。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

▲MAMA第三波名單還有BOYNEXTDOOR、BIBI和(G)I-DLE。（圖／翻攝自X／MnetMAMA）

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MAMA, GD, G-Dragon, 權志龍, BIGBANG

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