麥當勞送KOL《獵人》全套卡包遭炎上！　她逆風力挺：行銷超成功

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名商品，最近多名KOL在收到公關品後，都紛紛拍攝開箱影片，不過卻有部分網紅因失言而遭粉絲炎上，掀起不小討論。為此，網紅福爾思庭今（21）日也透過Threads發文評論此事，同時也表示力挺：「我覺得麥當勞這次公關品行銷超級成功。」

▲福爾思庭。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

針對部分網友提出麥當勞隨意寄送公關品、未做功課等質疑，福爾思庭表示自己完全持不同觀點，甚至認為這次麥當勞的公關行銷超級成功。她強調，這次的活動不只引起外界廣泛關注，甚至讓不熟悉該聯名系列的消費者也開始認識這些商品。

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福爾思庭提到，麥當勞在臉書及Threads等平台抽出150組公關品送給觀眾，讓她增加對此活動的好感度。她認為，這樣的舉動不只有效提升品牌形象，甚至在網路上引發更多討論，不論是支持者還是批評者，都在一定程度上推動這次行銷的曝光，「至少黑紅的部分，也讓不知道這個聯名系列的人認識。」

▲福爾思庭發文談論對《獵人》事件的看法。（圖／翻攝自Threads／robertzona）

貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也紛紛留言表達各自的不同看法。有網友指出，不管怎麼樣，製造話題就是最終目的，同時也有不少人不認同福爾思庭的看法，紛紛留言表示，「哪裡成功？被罵爆了」、「行銷成功就不會有即時補償方案好嗎」、「誰會這樣逆向行銷，腦子被門夾了嗎？」，掀起正反兩派討論。