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YTR陳彥婷「送全套卡包233號」！　寵粉辦抽獎：給愛《獵人》的各位

記者王靖淳／綜合報導

麥當勞與人氣動漫《獵人》合作推出聯名周邊，最近多名KOL收到全套的盲卡包後，陸續拍影片開箱，不過部分網紅卻因失言而遭粉絲炎上。為此，網紅陳彥婷今（21）日也與老公巨人拍開箱影片，除了分享收到233號的全套卡包之外，同時也表示將辦抽獎活動，將此公關品送給熱愛《獵人》的粉絲們。

▲▼陳彥婷。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

▲陳彥婷和巨人要辦抽獎送粉絲《獵人》233號全套卡包。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

陳彥婷與老公巨人分享在開箱《獵人》全套卡包後對卡冊的精美設計感到十分讚嘆。巨人特別指出，卡冊的設計風格仿造了角色雷歐力的包包，讓他瞬間回憶起過去看《獵人》的時光，不論是舊版還是重製版，對他來說都是滿滿的回憶，同時也透露，在與老婆討論後決定將這套珍藏卡包拿來「寵粉」，舉辦一場抽獎活動，回饋給熱愛《獵人》的粉絲們。

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▲▼陳彥婷。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

▲陳彥婷PO文分享收到《獵人》盲卡包的真實心情。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

巨人在文末公布了抽獎的規則，表示粉絲必須回答比司吉在貪婪之島最後拿到的卡片是什麼，並提供卡片號碼與名稱，此外還要寫出自己最喜愛的麥當勞套餐，才符合抽獎資格，同時也提醒，活動將於10月25日中午12點抽出幸運得主，並在限動標記獲獎者。貼文曝光後，讓大批粉絲興奮不已，同時也紛紛留言寫下答案參加抽獎活動。

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陳彥婷, 巨人, 結婚, 網紅, YouTuber, 獵人

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