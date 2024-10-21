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夏乙薇宣佈改名！8個月前為亡父告葬儀社　新名字藏洋蔥

記者蔡宜芳／綜合報導

女星夏乙薇（原藝名：林餅乾）在父親3月病逝時，控訴禮儀社處理後事出包，還為此提告，不過於8月收到不起訴書，她也決定要「硬仗打到底」。20日是夏乙薇父親離開的第八個月，她在社群宣佈正式改名，迎接全新的自己。

▲▼夏乙薇宣佈改名！新名字藏洋蔥。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

▲夏乙薇宣佈改名。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

夏乙薇20日宣佈改名為「玥熹」，並透露新名字中的「熹」字，寄託了對父親的深深思念。夏乙薇坦言，她經歷了許多痛苦的失去，讓身心都受到了很大的創傷，「現在，我選擇拿回我愛的天賦，好好地愛自己，因為愛，使我『重生』。」

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▲▼ 夏乙薇 / 父親不慎離世 淚灑葬禮現場 對殯葬業者提告。（圖／記者黃克翔攝）

▲夏乙薇3月為父親的後事向葬儀社提告。（圖／記者黃克翔攝）

夏乙薇表示，她一直都很喜歡愛心，即使經歷了許多的受傷，她仍然堅定地選擇相信愛。即使在別人眼中，她可能會顯得奇怪、與眾不同，但是她並不在意，「我就喜歡這個：天真、傻傻的、保有童心、不放棄、為愛義無反顧，跟別人不一樣的這個自己。」她也鼓勵大家一起拿回自己的人生主導權，找回自己原有的光芒與力量。

【夏乙薇全文】

您好，我是玥熹
迎接全新的自己
未來請多多指教

今天是我父親離開的第8個月
我將自己改名為「玥熹」（ㄩㄝˋㄒㄧˉ）
裡面的「熹」這個字
隱藏著我對我父親的思念

至今經歷了許多撕心裂肺的失去
看著這一路遍體鱗傷、體無完膚的自己
又要一層層將自己的傷口 血淋淋的扒開
邊哭邊發抖著 走過內心深處的每一層關卡
現在 我選擇拿回我愛的天賦 好好的愛自己
因為愛 使我「重生」

每一次的改變
都是為了成為更好的自己

一直以來我都很喜歡愛心
也因為這樣 每一次的受傷
最終 我都還是堅定的選擇相信愛

在別人嘴中的我奇奇怪怪、跟大家不一樣
這些 那又怎麼樣呢？
我就喜歡這個：天真、傻傻的、保有童心、
不放棄、為愛義無反顧，跟別人不一樣的這個自己

我們都是愛的本身
一起拿回自己的人生主導權
找回自己原有的光芒與力量

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夏乙薇, 林餅乾, 玥熹

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