吳夢夢「和前任開房AA制」！　遭提1要求傻眼：憑什麼交女友？

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今已有7年資歷，平時除了會分享拍AV的經歷，同時也不忘會在社群與粉絲互動。最近她在Threads發文回顧與高中男友的一段往事，透露彼此在當時即使去開房間也都是AA制，後來完事後對方還要她自己搭車回家，讓她傻眼直呼：「憑什麼覺得自己可以交女朋友？」

▲吳夢夢。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）

吳夢夢透露，當時與男友外出開房的費用是採取「AA制」，兩人各自負擔一半。她回憶道：「他250元，我250元，頻率是一週一次，每次至少50分鐘起跳。」然而，吳夢夢坦承，隨著次數增多，她開始覺得有點煩又累，更讓她無法接受的是，男友認為每次結束後的時間接近回家門禁時間，因此要求吳夢夢自己搭計程車回家。

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吳夢夢當時也向男友表達心中的不滿：「從我家到你家騎車約莫5分鐘，總共是15分鐘，連15分鐘都不願意花 你憑什麼覺得自己可以交女朋友？」她認為，這樣的行為讓她質疑男友是否有資格交女朋友，不過她也透露，當時兩人只是吵架，並未因此分手。

▲吳夢夢發文回憶高中往事。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）

貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，除了有人認為這段故事很青春之外，也有人表示感到傻眼。為此，吳夢夢事後也現身回覆網友留言，解釋自己之所以當時沒分手的原因，「隨便就放棄才是對自己愛情不負責任的表現，決定在一起就是要好好磨合。」