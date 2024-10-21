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NanaQ極簡「2年沒穿內衣」！春光被看光 斷捨離19件事：很多女生在做

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「NanaQ」以自律極簡原則走紅，不時會和粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她不只生活習慣秉持極簡，連內衣都斷捨離長達兩年，朋友從來都沒有看出來！

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

▲NanaQ兩年沒穿內衣了。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

畫面中，可以看到NanaQ放下一頭長直髮，身穿細肩帶碎花洋裝。她一現身，朋友忍不住開口確認她是否貼胸貼，這才鬆口透露自己每天都這樣，「我已經兩年沒有穿內衣了！」

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▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

▲▼NanaQ每天都只貼胸貼。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

朋友不敢置信地說「真假？！看不出來欸」，NanaQ聽完露出笑容，似乎相當滿意胸貼的效果，隨後又拉開洋裝讓另一組友人欣賞「胸前春光」。

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

▲NanaQ給好友看胸前春光。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

事實上，NanaQ前幾天才發文寫下「那些很多女生在做，但我不做的事」，包括穿內衣、化妝、擦保養品、用衛生棉、逛街、跑咖、吃甜點、拍美食照、追劇、買包、買衣服、弄髮型、做指甲、下廚、打掃、養寵物、上手作課、用濾鏡、用emoji，「以上大數據，不是大家都這樣，漂亮女生不要戰我，愛妳。」

▲▼NanaQ分享19件不做的事。（圖／翻攝自Instagram、Threads／nanaq521 ）

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

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