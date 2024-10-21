周杰倫大巨蛋「15萬張門票倒數開賣」　暴雷演出內容「放大升級」

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）「嘉年華」世界巡迴演唱會台北場即將於12月5至8日在台北大巨蛋登場，這是周杰倫睽違七年後再度於台北開唱，也是台北大巨蛋第一次舉辦的專場個人演唱會，四場門票共計近15萬張，並將在本週三中午12點開賣，詳洽拓元。

▲▼周杰倫演唱會本週三開賣。（圖／杰威爾提供）

為了睽違已久的台北演唱會，周董不時拋出演出內容的新想法給團隊，團隊也因應大巨蛋這個全新場地做了不少調整，包括硬體設計上將有「嘉年華」巡演以來最巨大的舞台，舞者也增加至周董演唱會有史以來最多人，整個製作內容升級進階，帶給大家「放大版」的視聽饗宴。

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大批歌迷對於周董演唱會都期待已久，導致演唱會門票在尚未開賣的情況下，網路上已出現許多黃牛代購、詐騙等亂象，還有演唱會門票結合商品促銷等抽獎活動，招募演唱會工作人員等假消息，甚至有人在社群平台假冒周媽媽之名行騙，氣得周杰倫在自己的IG限動上發聲，要粉絲不要上當；此外還有網友故意在Threads上散佈錯誤的售票日期，為了讓自己屆時能更順利買到，還因此被其他歌迷指責等。主辦單位日前已發聲明請歌迷勿信假訊息，如今門票開賣在即，再次呼籲歌迷朋友透過官方指定的正規管道購票，勿買來路不明的票券，以免受騙。

▲▼周杰倫演唱會本週三開賣。（圖／杰威爾提供）

此外，周董演唱會這次也將推出演唱會周邊商品，於演出期間在台北大巨蛋販售，部分周邊商品甚至是限量的「台北限定款」，包括拍立得、手機殼、聯名帽子，此外還有由方文山歌詞作品衍生的文創小物、T恤等。